Kredite: 25.152 Euro für das eigene Wohnmobil, 3.826 Euro für den Roller (FOTO)

München (ots) -Zur Fahrzeugfinanzierung benötigen Verbraucher im Schnitt 13.617EuroFür Wohnmobile ist die durchschnittliche Kreditsumme mit großemAbstand am höchsten: Urlaub auf den eigenen vier Rädern lassen sichCampingbegeisterte im Schnitt 25.152 Euro kosten.*) Innerhalb Europassind die Deutschen Spitzenreiter, was den Besitz von Reisemobilenangeht.**)Die günstigere Alternative sind Wohnwagen. Im Schnitt benötigenKreditnehmer hierfür nur 12.501 Euro. Für den Anhänger brauchenUrlauber allerdings ein geeignetes Zugfahrzeug. Die durchschnittlicheKreditsumme für ein Auto liegt bei 13.854 Euro.Die niedrigsten Fahrzeugkredite nehmen Verbraucher für Roller undMopeds auf - im Schnitt 3.826 Euro. Im Schnitt leihen sichVerbraucher für die Anschaffung eines Fahrzeugs 13.617 Euro von derBank."Egal, welches Fahrzeug sich unsere Kunden wünschen, mit einemOnlinekredit profitieren sie von günstigen Zinsen", sagt ChristianNau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Außerdem bieten einigeBanken besondere Kreditkonditionen zur Finanzierung von Wohnmobilenund Motorrädern. Wir helfen unseren Kunden, diese Angebote zufinden."Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 KreditexpertenVerbraucher, die Fragen zu einem Kredit haben, erhalten bei denüber 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenter habenKunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und daspassende Angebot digital abschließen.*Datengrundlage: alle Kreditabschlüsse für Fahrzeuge zwischen 2015und 2018, ungeachtet der Laufzeit oder eines Merkmals aufseiten desKreditnehmers; Stand: 05.07.2018**Quelle: statista (http://ots.de/ejaYn8); letzter Zugriff am06.07.2018