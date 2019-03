Kreditaufnahme: Die 4 größten Fallen und wie man sie umgeht

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) -- Blindes Vertrauen gegenüber Banken- Bonität per Bauchgefühl bewerten- Falscher Ehrgeiz bei der Rückzahlung- Flüchtige, falsche oder unvollständige Angaben beimKreditvergleichVerbraucher in Deutschland leihen sich immer mehr Geld perRatenkredit. Im letzten Jahr waren es laut Deutscher Bundesbankinsgesamt 105,66 Milliarden Euro. Das ist die höchste Summe seitBeginn der Finanzkrise im Jahr 2007. Vor einem Kreditabschlussvergleichen Verbraucher laut Schufa im Schnitt 2,1 Kreditangebote. ImVergleich zur Menge der verfügbaren Kreditangebote auf dem Markt istdas verschwindend wenig. Wer Banken blind vertraut, ist in eine vonvier vermeidbaren Fallen getappt und riskiert, zu viel für seinenKredit zu zahlen.Blindes Vertrauen gegenüber Banken"Wer zur Bank geht, erhält in der Regel genau ein Kreditangebot.Das ist mit ziemlicher Sicherheit nicht das Günstigste", sagtAlexander Artopé, Geschäftsführer von smava. Banken stehen in einemstarken Wettbewerb. Dadurch gibt es große Preisunterschiede. Wernicht zu viel für seinen Kredit bezahlen möchte, sollte Angeboteverschiedener Banken einholen und vergleichen. Hierbei helfenKreditportale wie smava. Statt eines Angebotes einer Bank, erhält mandort mit einer Anfrage mehrere Angebote verschiedener Banken. Diesewerden individuell für jeden Kreditinteressenten auf Basis seinerKreditwürdigkeit erstellt. Die Portale sortieren die Angebote nachdem effektiven Jahreszins, also den jährlichen Kreditkosten. Dashilft, einen günstigen Kredit zu finden. 2018 zahlten Verbraucher,die ihren Kredit über smava abschlossen, durchschnittlich 2,15Prozentpunkte weniger Zinsen als im Bundesdurchschnitt(https://smava.press/kreditkosten2018).Bonität per Bauchgefühl bewertenJe besser die eigene Kreditwürdigkeit ist, desto geringer sind inaller Regel die Kreditzinsen. Wer einen Kredit beantragen möchte,sollte seine Kreditwürdigkeit deshalb vor dem Antrag verlässlichprüfen und nach Möglichkeit verbessern. Wer etwa nach "Bonitätprüfen" googelt, findet passende Anbieter. Manche davon, wie zumBeispiel Score Kompass, bieten den Bonitätscheck kostenlos undbeliebig oft pro Jahr an. Alternativ können Verbraucher inangemessenen Zeitabständen auch bei Auskunfteien wie der Schufakostenfrei Einblick in ihre Bonität in Form einer Datenkopie (nachArt. 15 DS-GVO) erhalten. Die Einschätzung der Auskunfteien istjedoch nur ein Kriterium, wenn es darum geht, ob ein Kreditantragbewilligt wird. Eine ausgewogene Haushaltsrechnung und genügend freiverfügbares Einkommen spielen ebenfalls eine große Rolle.Falscher Ehrgeiz bei der RückzahlungFür die monatliche Rückzahlungsrate gilt: realistisch stattblauäugig. Für eine realistische Einschätzung zieht man die laufendenmonatlichen Ausgaben etwa für Miete, Essen und Freizeitaktivitätenvom monatlichen Nettoeinkommen ab. Was übrig bleibt, kann für dieKreditrückzahlung genutzt werden. Verbraucher sollten jedoch nicht zuambitioniert kalkulieren und einen finanziellen Puffer einplanen.Ungeplante Ausgaben können sonst schnell zu Problemen bei derKreditrückzahlung führen. Die monatliche Rückzahlungsrate sollte nurso hoch sein, wie der Betrag, den man regelmäßig bequem entbehrenkann.Flüchtige, falsche oder unvollständige Angaben beimKreditvergleichBei einem Kreditvergleich machen Details einen großen Unterschied.Flüchtige, falsche oder unvollständige Angaben verfälschen dieKreditangebote. Wer zum Beispiel bei einem schnellen Vergleicherfundene Adress- oder Arbeitgeberdaten angibt, kann von der Schufanicht korrekt zugeordnet werden. Dadurch kann es vorkommen, dass manschlechtere oder gar keine Kreditangebote von Banken erhält. Wereinen Kredit gemeinsam mit einer zweiten Person aufnehmen möchte,sollte das auch angeben. Ein zweiter Antragssteller kann zu einerbesseren Bonität und dadurch zu günstigeren Zinsen beitragen. Eslohnt sich auch anzugeben, wofür man das Geld benötigt. Für bestimmteVerwendungszwecke wie beispielsweise den Kauf eines Autos gibt esspezielle Kredite. Ein Autokredit ist etwa über den Wert desFahrzeugs besichert. Er ist deshalb häufig günstiger als einRatenkredit mit freiem Verwendungszweck. Um den passenden Kredit undeinen guten Zinssatz zu finden, lohnt es sich, sich beraten zulassen. Auch Kreditportale wie smava bieten diese Beratung. Sieerfolgt entweder telefonisch oder per E-Mail.Weiterführende Informationen & Materialien- Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik (Stand: 05.03.2019)- SCHUFA Holding AG: Kredit Kompass (Ausgabe 2018)Über smavaDeutschlands großes Kreditportal macht Kredite für Verbrauchertransparent, fair und günstig. Durch digitale Prozesse bietet smavaeinen Überblick über 70 Kredite zwischen 1.000 und 120.000 Euro von25 Banken, Kreditanbietern und privaten Investoren. So könnenVerbraucher den für sie passenden Kredit auswählen und direktabschließen. 