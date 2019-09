Kreditantrag von Thomas Cook: Regierung will 'zeitnah' entscheiden

Weitere Suchergebnisse zu "Thomas Cook Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will "zeitnah" über einen Antrag des insolventen deutschen Reiseveranstalters Thomas Cook auf einen staatlichen Überbrückungskredit entscheiden.



Das kündigte eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Montag in Berlin an. Was "zeitnah" genau bedeutet, sagte sie nicht.

Die Thomas Cook GmbH hatte einen Antrag auf einen Überbrückungskredit gestellt. Dabei soll es sich um 375 Millionen Euro handeln, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfahren hatte.

Die deutsche Thomas Cook, zu der unter anderem Neckermann Reisen, Öger Tours und Bucher Reisen gehören, war in den Sog der Pleite des britschen Mutterkonzerns geraten. Mitte vergangener Woche stellten drei deutsche Thomas-Cook-Gesellschaften Insolvenzantrag.

In der vergangenen Woche hatten der Bund und das Land Hessen für den Ferienflieger Condor einen sogenannten Massekredit über 380 Millionen Euro beschlossen. Condor bekommt so finanziellen Spielraum, um sich von der Muttergesellschaft Thomas Cook zu lösen. Für die Fluggesellschaft wird ein Käufer gesucht./hoe/DP/jha