Kredit oder Zuschuss: Mit Rückenwind zum Traumbad / Zur Rundum-sorglos-Betreuung von ELEMENTS gehören auch finanzielle Förderungsmöglichkeiten (FOTO)

Stuhr (ots) -Bevor das erste Wasser läuft, will man eines garantiert nicht -baden gehen mit den Kosten. Was finanziell auf einen zukommt, wenndie lang ersehnte Sanierung des Badezimmers ansteht? Fast jederDritte der befragten Verbraucher geht in Deutschland davon aus, soein Ergebnis der repräsentativen Umfrage 2018 desMarktforschungsinstituts YouGov im Auftrag von ELEMENTS, dass fürPlanung und Einbau "mehr als 10.000 Euro" zu veranschlagen sind.Qualität hat seinen Preis. Satten Rückenwind, was viele Verbrauchernicht wissen, gibt es in Form von zinsgünstigen Krediten, die bei derKreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt werden können.Bis zu 50.000 Euro zu Top-KonditionenÜber das KfW-Programm 159 "Altersgerecht Umbauen" werdenModernisierungsmaßnahmen gefördert, die Barrieren reduzieren oder denWohnkomfort erhöhen. Bis zu 50.000 Euro Kreditbetrag zuTop-Konditionen stehen für Hausbesitzer und Wohnungseigentümer zurVerfügung. "Eine umfangreiche Badsanierung erfolgt immer mit demBlick nach vorn. Denn jeder von uns wird älter und so sollte dasBadezimmer auch für künftige Lebensabschnitte passen. Wir sprechendiese Förderungsmöglichkeiten bei unseren Beratungsterminen natürlichan, wenn die Räumlichkeiten stimmen und die Voraussetzungen gegebensind", sagt Rene Appel, Ausstellungsleiter bei ELEMENTS imniedersächsischen Langenhagen.Generationenübergreifende LösungenZu den Modernisierungsmaßnahmen im Badbereich gehörenbeispielsweise die Veränderung der Raumaufteilung, die Installationvon bodengleichen Duschen, den Walk-in-Duschen, oder erhöhtenWC-Anlagen. Dabei kommt das Thema Design nicht zu kurz, im Gegenteil- aus dem barrierefreien Bad wird zugleich ein traumschönerWellnesstempel. Denn bei den generationenübergreifenden Lösungenkommen die hochwertigsten wie ansprechendsten Produkte renommierterMarkenhersteller zum Einsatz. Das gilt selbstverständlich auch fürdas KfW-Programm 455. Bei dieser Variante werden bis zu 4.000 Europro Bad für frei kombinierbare Einzelmaßnahmen bezuschusst.