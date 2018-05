Bonn (ots) - 53,8 Prozent der Deutschen, die 2018 eine größereAnschaffung tätigen wollen, planen nach einer Umfrage der norisbankin diesem Jahr den Kauf eines neuen Autos oder Motorrads. 2014 warenes erst 43,1 Prozent. Ein Kredit ist dabei für 44 Prozent derBefragten Finanzierungsoption Nummer eins.Das eigene Auto liegt den Deutschen bekanntermaßen am Herzen -aber oft auch auf der Brieftasche. Viele fragen sich deshalb beimAutokauf, was die beste Finanzierung ist. Wie entscheidet sich derdeutsche Autokäufer diesbezüglich letztlich? Heißt es sparen, bevorein Auto angeschafft wird, oder ziehen die Deutschen eher einenKredit in Betracht?Die aktuelle norisbank Umfrage zeigt klar: Für ein Auto ist einGroßteil der Deutschen bereit, sich Geld von der Bank zu leihen. Sobestätigen 44 Prozent der Befragten, die in diesem Jahr eine größereAnschaffung tätigen, für ein neues Auto einen Kredit aufnehmen zuwollen oder es zumindest in Erwägung zu ziehen. Das Alter spieltdabei anscheinend keine Rolle, denn Jüngere (18 bis 39 Jahre) wieÄltere (40 bis 69 Jahre) zeigten mit 45,1 beziehungsweise 43,1Prozent fast gleichermaßen Kreditbereitschaft in Sachen Autokauf.Dabei sind Männer eher bereit, sich Geld bei der Bank zu leihen alsFrauen: 50,7 Prozent der männlichen Befragten würden ein Autofinanzieren, während sich bei den weiblichen Befragten nur 37,3Prozent für diese Finanzierungsoption entscheiden würden.Aber worauf legen Konsumenten Wert bei der Aufnahme eines Kredits?Gute und transparente Beratung, faire Kommunikation, einunkomplizierter Antragsprozess? Eines steht fest: Beim Kredit zähltfür die Bank-Kunden jedenfalls längst nicht nur der Preis.Fairness überzeugt!Tatsächlich ist es nach einer aktuellen Studie des Kölner Analyse-und Beratungsunternehmens Service-Value im Auftrag von Focus-Money(Ausgabe 11/2018) so, dass vor allem die "Faire Kundenberatung" beider Kreditauswahl eine entscheidende Rolle spielt - kein andererAspekt trägt demnach mehr zur Kundenbindung bei, fanden die Testerheraus.Bereits zum fünften Mal in Folge wurden Deutschlands Autokäufer imRahmen der groß angelegten Fairness-Studie befragt und habenentschieden: Die norisbank ist "Fairster Autofinanzierer". Als einevon zwei klassischen Banken im Ranking konnte sich die norisbank, dieden Kunden als reine Direktbank täglich rund um die Uhr zur Verfügungsteht, im Wettbewerb mit zahlreichen Autobanken erneut erfolgreichplatzieren. Ein "Sehr gut" gab es gleich in vier Kategorien: "FairsteKonditionen", "Fairste Produktleistung", "FairsteKundenkommunikation" und "Fairste Beratung"."Bei unseren Ratenkrediten und insbesondere bei derAutofinanzierung steht für uns an oberster Stelle, dem Kunden einfaires und günstiges Kreditangebot zu bieten", betont Maik Wennrich,Leiter Produktmanagement bei der norisbank. "Sollte uns das mal nichtgelingen, und der Kunde erhält innerhalb von vier Wochen eingünstigeres Angebot bei einer anderen Bank, kann er den Kredit beiuns kostenlos zurückgeben und bekommt noch 50 Euro dazu." Auch eingenerelles Rückgaberecht binnen 30 Tagen nach Abschluss des Kreditssowie die Möglichkeit zur Sondertilgung seien selbstverständlich. Undals besonderen Vorteil für den Kunden ergänzt Wennrich: "Auf dieSicherungsübereignung des Fahrzeugs verzichten wir auch. So bleibtder Kunde immer der Eigentümer des Autos, das er über die norisbankfinanziert."Die Marktforschung zeigt: Neben günstigen Zinskonditionen undfairen Bedingungen vor Vertragsabschluss, also unter anderemTransparenz der Produkte und Leistungen sowie Verständlichkeit derVertragsunterlagen, ist bei den Kunden auch die Flexibilität währendder Vertragslaufzeit ein wichtiges Kriterium. Die äußert sich zumBeispiel bei den Rückzahlungsmöglichkeiten. "Beim norisbankTop-Kredit hat der Kunde sogar die Möglichkeit, eine Ratenpauseeinzulegen, sollten seine persönlichen Umstände es einmal nichterlauben, dass die Kreditrate entrichtet wird", erklärt MaikWennrich. Das ist während der kompletten Laufzeit unter bestimmtenVoraussetzungen insgesamt drei Mal mit jeweils maximal drei Ratenmöglich. Zwischen zwei Ratenpausen müssen mindestens zwölf Monateliegen. Und auf Kundenwunsch stellen auch kostenlose Sondertilgungenkein Problem dar: Bis zu 50 Prozent der Restsumme können dabei einmalpro Jahr kostenfrei zurückgezahlt werden. So bleibt der Kreditnehmerin jeder finanziellen Lebenslage flexibel und der neu gewonnenenMobilität steht nichts mehr im Wege.Über die UmfragenDie norisbank hat zusammen mit dem MarktforschungsinstitutInnofact AG 1.000 Personen ab 18 Jahren bevölkerungsrepräsentativnach Alter und Geschlecht befragt. Die Online-Befragung wurde imOktober 2017 durchgeführt.Die Studie des Kölner Analyse- und BeratungsunternehmensService-Value im Auftrag von Focus-Money (Ausgabe 11/2018) wurde imZeitraum Januar/Februar 2018 online erhoben (Stichprobe: 1.669Kunden). 24 Autofinanzierer wurden im Rahmen der Fairness-Studieunter die Lupe genommen. Die Kölner Wissenschaftler inspiziertendabei sowohl Autobanken als auch klassische Finanzinstitute mitspeziellen Krediten für Autokäufer.Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.deund auf unserem Twitter-Account unter https://twitter.com/norisbank.Pressekontakt:Christian JacobsKommunikation & PresseReuterstraße 122, 53129 BonnTel.: +49 (0228)280 45-190E-Mail: christian-a.jacobs@norisbank.deOriginal-Content von: norisbank GmbH, übermittelt durch news aktuell