Krebstherapie: Diese Ansätze geben Hoffnung (FOTO)

Düsseldorf (ots) -In Deutschland erkranken jährlich ca. 476.000 Menschen neu an Krebs. Bei derBehandlung gehören Operation, Strahlentherapie und medikamentöse Therapie zu denzentralen Säulen. Doch Forscher suchen ständig nach neuen Ansätzen.Zielgerichtete TherapieBislang sind rund 300 Krebsarten bekannt, die sich in vielen Aspektenunterscheiden. Doch auch innerhalb einer Krebsart können die Unterschiede vonPatient zu Patient groß sein. "Bei der zielgerichteten Krebstherapie versuchenwir, eine Behandlung einzusetzen, die auf die Eigenheiten einer Tumorart und aufdie Krebszellen des Patienten abgestimmt ist", erklärt Prof. Dr. Martin Glas,Leiter der Abteilung Klinische Neuroonkologie am Universitätsklinikum Essen.Durch den maßgeschneiderten Ansatz können Medikamente zum Beispiel gezieltTumorzellen erkennen - oder sie entfalten ihre Wirkung erst dann, wenn der Tumorbestimmte Eigenschaften aufweist. Dies kann zur Hemmung des Tumorwachstums undzum Sterben der Krebszellen führen. Andere Medikamente stören die Neubildung vonBlutgefäßen, die der Tumor zu seiner Versorgung benötigt. Die zielgerichteteKrebstherapie wird zum Beispiel bei Brustkrebs, bösartigem Hirntumor undDarmkrebs angewandt.Elektrische Wechselfelder"Hinter der Behandlung mit sogenannten Tumortherapiefeldern steckt dieBeobachtung, dass rasch wechselnde elektrische Felder die Teilung vonTumorzellen stören können", erklärt Prof. Glas. Im Einsatz ist diese Art derBehandlung beispielsweise bereits beim Glioblastom, dem häufigsten bösartigenHirntumor im Erwachsenenalter. Die Behandlung erfolgt mithilfe eines kleinentragbaren Geräts und hochentwickelten Keramik-Gelpads, die auf dem Kopfappliziert werden. Sie wird nach erfolgter Operation sowie Strahlen- undChemotherapie zusätzlich zur Erhaltungschemotherapie beim Glioblastomangewendet. Die Therapie kann dazu beitragen, die Überlebensrate der Patientenzu verlängern.Abwehr aktivierenBei der Immuntherapie geht es darum, das Immunsystem des Patienten gegen denKrebs zu mobilisieren. "Bestimmte Krebszellen können verschiedene Strategienentwickeln, mit denen sie sich vor der körpereigenen Abwehr verstecken. Ein Zielder Forscher ist es, den Krebszellen diese Tarneigenschaft zu nehmen oder dasAbwehrsystem gezielt gegen die Erkrankung zu richten", erklärt Prof. Glas. DieZellen können dann vom Immunsystem unschädlich gemacht werden. Moderne Formender Immuntherapie beschäftigen sich zum Beispiel mit einer gezielten Impfunggegen die Krebserkrankung. Andere setzen spezielle Viren ein, die gezieltTumorzellen infizieren. "Die körpereigene Abwehr kann sie so als Feind erkennenund angreifen."www.glioblastom.dePressekontakt:Annette TheisMCG Medical Consulting GroupTel. +49 2 11 58 33 57-150Mail annette.theis@medical-consulting.deOriginal-Content von: Novocure GmbH, übermittelt durch news aktuell