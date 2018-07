Krebspatienten auf höchstem Niveau versorgen / Deutsche Krebshilfe stellt weitere Fördergelder für Exzellenz-Krebszentren bereit

Bonn (ots) - Eine interdisziplinäre Versorgung von Krebspatientenauf höchstem Niveau sicherstellen sowie die Weiterentwicklung vonKrebsforschung und -medizin voranbringen - dieses Ziel verfolgt dieDeutsche Krebshilfe mit den von ihr geförderten OnkologischenSpitzenzentren. Nun hat sie die Ergebnisse ihrer jüngstenBegutachtungen bekanntgegeben: Weitergefördert werden nach denEmpfehlungen einer internationalen Gutachterkommission für vier Jahredie universitären Standorte in Dresden, Heidelberg, München, Ulm undWürzburg. Mit den bereits geförderten Onkologischen Spitzenzentren inBerlin, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg, Hamburg, Köln/Bonn, Mainzund Tübingen-Stuttgart unterstützt die Deutsche Krebshilfe derzeitinsgesamt 13 solcher onkologischen Netzwerke.Eine zentrale Anlaufstelle für Krebspatienten, Tumorkonferenzen,eine interdisziplinäre Behandlung nach aktuellen medizinischenLeitlinien, ein modernes Qualitätssicherungssystem sowie innovativeForschungsaktivitäten - dies sind einige der Grundvoraussetzungen fürOnkologische Spitzenzentren. In diesen Comprehensive Cancer Centerssollen Krebspatienten umfassend und qualitätsgesichert versorgt sowiepsychosozial begleitet werden. Die Exzellenz-Krebszentren werden vonder Deutschen Krebshilfe jährlich mit jeweils 750.000 Euro für einenZeitraum von grundsätzlich vier Jahren gefördert. Anschließend müssensie sich erneut bewerben und sich einer eingehenden Prüfung durcheine internationale Gutachterkommission unterziehen.Im Jahr 2007 startete die Deutsche Krebshilfe ihr Förderprogramm'Onkologische Spitzenzentren' mit dem Ziel, die Krebsmedizinbundesweit stetig zu verbessern und auf ein hohes Niveau zu bringen.Zusammen mit den von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziertenOnkologischen Zentren und Organkrebszentren bilden die Spitzenzentrenein umfassendes Netzwerk der onkologischen Versorgung, das dazubeiträgt, dass Krebspatienten in Deutschland flächendeckend nacheinheitlichen hohen Qualitätsstandards behandelt werden. "In denvergangen zehn Jahren haben wir somit die Grundlagen für eineflächendeckende, strukturierte, leistungsfähige undzukunftsorientierte Patientenversorgung in Deutschland geschaffen",erläutert der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe, GerdNettekoven. "Dieses hohe Niveau der Patientenversorgung ist jedochnur durch erhebliche Mehrleistungen der Zentren möglich, die weitüber eine Regelkrankenversorgung hinausgehen und daher mit einemerheblichen finanziellen Mehraufwand in den Zentren verbunden sind.Unsere Förderung deckt nur einen Teil dieser Mehrleistungen ab. Wirhaben dies kürzlich durch ein unabhängiges Gutachten ermittelnlassen". Im Nationalen Krebsplan sei die Bedeutung zertifizierterVersorgungsstrukturen als essenziell für die Weiterentwicklung deronkologischen Versorgungsstrukturen und der Qualitätssicherunghervorgehoben und somit in der Gesundheitspolitik platziert. "InZukunft wird es darum gehen, die Finanzierung dieser Strukturenadäquat und geregelt - auch durch die Krankenkassen -sicherzustellen", so Nettekoven.Weitere Informationen im Internet unter www.krebshilfe.de undwww.ccc-netzwerk.de.Interviewpartner auf Anfrage!Pressekontakt:Deutsche KrebshilfePressestelleBuschstr. 3253113 BonnTelefon: 02 28/7 29 90-96E-Mail: presse@krebshilfe.deInternet: www.krebshilfe.deOriginal-Content von: Deutsche Krebshilfe, übermittelt durch news aktuell