Krebsforscherin Dr. Claudia Friesen erringt Sieg gegen Methadon-Gegner vor dem Landgericht Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Für unseren Mandantin, Frau Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. ClaudiaFriesen, Leiterin des Forschungslabors am Institut für Rechtsmedizinam Universitätsklinikum Ulm zum Thema Methadon in der Krebstherapie,teilen wir das Folgende mit:Der Kampf gegen Krebs ist das wohl wichtigste Thema in derMedizin. Die Krebsforschung hat in den vergangenen Jahrzehnten großeFortschritte erzielt, sodass wir heute über ein breites Spektrum anBehandlungsmöglichkeiten wie insbesondere Chemo- und Strahlentherapieverfügen. Aber noch immer ist die Krankheit nicht besiegt und nachwie vor arbeiten daher Forscher weltweit daran, neueTherapiestrategien zu entwickeln und bestehende Therapieansätze zuverbessern.Unsere Mandantin ist seit 1989 in der Krebsforschung tätig. Voreinigen Jahren hat sie ihre Forschungsergebnisse veröffentlicht, nachwelchen es Anzeichen dafür gibt, dass der als Heroin-Ersatzstoffbekannte Wirkstoff Methadon zur Unterstützung und Verstärkung in derkonventionellen Chemotherapie eingesetzt werden kann, also einebessere Bekämpfung von Krebserkrankungen ermöglichen könnte. Dieserneue Forschungsansatz stieß in den Medien seinerzeit auf großeResonanz. Viele Ärzte haben zwischenzeitlich damit begonnen, Methadonin der Krebstherapie im Rahmen des sog. Off-Label Use (also außerhalbder behördlichen Zulassung) einzusetzen, und die bisherigen Resultatesind vielversprechend.Ein großer Teil der Fachwelt hat die Chance und das Potenzialdieser Forschungsergebnisse erkannt. Der nächste Schritt wäre nun,eine größer angelegte klinische Studie durchzuführen. Seit derVeröffentlichung ihrer Ergebnisse ist Frau Dr. Friesen jedoch aucheiner regelrechten Kampagne ausgesetzt. So wird ihr von bestimmtenMedizinern und Verbänden vorgeworfen, den an Krebs Erkrankten falscheHoffnungen zu machen. Immer wieder gab es zudem Versuche aus demLager der Methadon-Gegner, die Arbeit unserer Mandantin alsWissenschaftlerin zu diskreditieren. Über die Motive hierfür mag manspekulieren, wobei bekannt ist, dass neue Krebsmedikamente derPharmaindustrie teilweise mehr als 240.000 Euro pro Patient und Jahrder Behandlung an Umsatz bringen, während der Einsatz von etabliertenMedikamenten in Kombination mit Methadon nur einen Bruchteil kostenwürde.Ein solcher Angriff auf den guten Ruf unserer Mandantin ereignetesich jüngst im Rahmen eines Vortrages, der am 10. März 2018 von einemSelbsthilfeverein in Ludwigsburg für Krebserkrankte, Angehörige undÄrzte veranstaltet und von Dr. med. Matthias Ulmer gehalten wurde. Inseinem Vortrag behauptete Dr. Ulmer unter anderem, unsere Mandantinhabe die Ergebnisse ihres Experiments aus dem Jahr 2008, mit welchemdie Wirksamkeit von Methadon bei der Krebsbekämpfung bewiesen werdenkonnte, einige Jahre später bei gleichem Untersuchungsaufbau nichtwiederholen können. Ferner habe sie bei der Veröffentlichung einesanderen Experimentes im Jahr 2014 wichtige, vom eigenen Ergebnisabweichende Informationen im "Kleingedruckten" versteckt. BeideAussagen vermitteln den Eindruck, als wären die Forschungen unsererMandantin nicht aussagekräftig oder gar geschönt. Und schließlich, soDr. Ulmer, habe die Deutsche Krebsgesellschaft angeblich unsererMandantin mehrfach "mehrere Millionen" angeboten für die Durchführungeiner Studie. Dies stellte Dr. Ulmer so dar, als scheue unsereMandantin eine Förderung und würde gar keine solche Studiedurchführen wollen.Alle diese Behauptungen sind nachweislich falsch. Durch Beschlussdes Landgerichts Hamburg vom 25. April 2018 wurden Dr. Ulmer dieseund weitere Äußerungen untersagt, bei Zuwiderhandlung droht ihm einOrdnungsgeld bis zu 250.000 Euro oder Ordnungshaft. Dieser Beschlusswurde von Dr. Ulmer am 4. Mai 2018 als endgültige Regelung anerkannt.Die Unterlassungsverpflichtung gilt mithin und Dr. Ulmer hat auch dieKosten des Verfahrens zu tragen.Unsere Mandantin möchte mit ihren Forschungen allein dazubeitragen, die Behandlung von Krebspatienten zu verbessern. Diesegezielten Angriffe gegen die persönliche und berufliche Ehre unsereMandantin als Wissenschaftlerin sind für diese nur schwerauszuhalten. Im Interesse aller Krebspatienten lässt sich unsereMandantin jedoch nicht von ihrer Arbeit abbringen. So wird sichunsere Mandantin auch in Zukunft gegen jedwede Art von Verleumdungmit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr setzen und diese öffentlichmachen.