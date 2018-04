Krebs erfolgreich mit Fieber behandeln

THM Giessen (ots) - Technische Hochschule Mittelhessen www.thm.de"Wenn die Leute von einer Krebstherapie hören, die wirksam undbillig zugleich ist, wollen sie das kaum glauben. Doch die Behandlungmit Fieber, wir nennen sie heute PAMP-Therapie, hat schon vor über100 Jahren zu spektakulären Heilungen geführt. Durch die Strahlen-und Chemotherapie ist sie weitgehend in Vergessenheit geraten." Sobeschreibt Prof. Dr. Uwe Hobohm von der TH Mittelhessen seinenForschungsgegenstand. Im Verbund mit Hausärzten und Kliniken erprobter die PAMP-Therapie erneut - mit guten Erfolgen.Die seltenen Spontanheilungen bei Krebs stehen fast immer imZusammenhang mit einem vorausgegangenen heftigen Infekt. Mit dieserBeobachtung begann Prof. Hobohm vom Fachbereich Mathematik,Naturwissenschaften und Informatik der THM in Gießen, dem PhänomenSpontanheilung auf den Grund zu gehen.Die Fiebertherapie bei Krebs wurde in der Vergangenheit anhunderten von Patienten mit zum Teil beachtlichen, gut dokumentiertenHeilerfolgen genutzt. Bei Sarkomen (Bindegewebskrebs) beispielsweisewurden Fünfjahres-Überlebensraten von 80 Prozent erzielt. Berichtetwird sogar von Totalremissionen bei Bauchspeicheldrüsenkrebs,allerdings sind diese Heilungsfälle nicht wissenschaftlichdokumentiert.Hobohm konzentriert sich bei seiner Forschung auf PAMP-Substanzen(pathogen-associated molecular pattern). Sie werden im menschlichenKörper ausschließlich von pathogenen Keimen produziert und treten beiKrebspatienten normalerweise nicht auf. Im Immunsystem lösen siehöchsten Alarm aus. Daraus schloss Hobohm, dass die durch Infektemobilisierten PAMP nicht nur eine Spontanheilung bewirken, sondernauch das Krebsrisiko senken können. Das konnten die Forscher anhandpublizierter Studien nachweisen. In Versuchen an Mäusen mit Tumorenzeigten sie darüber hinaus, dass die Tiere mit einem PAMP-Cocktailgeheilt werden können.PAMP - so Hobohms Hypothese - verstärken eine vorhandene, aber zuschwache Immunantwort gegen Krebszellen. Die Schutzwirkung vonInfekten leitet er daraus ab, dass durch den PAMP-EffektKrebsvorläuferzellen zerstört werden.Die alte Therapie bestand darin, den Patienten einige Wochen langhäufig Bakterienextrakte zu verabreichen, die Fieber auslösten. Da esheute kaum noch möglich ist, für solche Extrakte die Zulassung alsMedikament zu erhalten, hat der Biologe ein neuesBehandlungsprotokoll für die kooperierenden Ärzte erstellt. Es setztebenfalls auf die lang anhaltende Immunstimulation. Die Behandlungdauert mindestens fünf Wochen. Anstelle von Bakterienextrakten werdenzugelassene Medikamente verwendet, die bakterielle oder viraleBestandteile enthalten und Fieber als häufige Nebenwirkungverursachen.In einer Studie konnten Hobohm und seine medizinischen Partnerkürzlich zeigen, dass die PAMP-Fiebertherapie sehr sicher ist. Beimehr als 130 Patienten führten über 500 Fieberstöße zu keinereinzigen schwerwiegenden Nebenwirkung.Diese Behandlung kann jede Hausarztpraxis durchführen, wo eineeinstündige Infusion gelegt werden und sich der Patient bis zumAbklingen des Fiebers aufhalten kann. Patienten, deren Immunsystemdurch Chemotherapie oder Bestrahlung vorgeschädigt ist, sollten keinePAMP-Therapie machen. Eine gleichzeitige Hormongabe zum Beispiel beiBrustkrebs oder Prostatakrebs erscheint dagegen unkritisch.Weitere Informationen:https://idw-online.de/de/news692913http://www.pamp-therapie.de/Pressekontakt:Prof.Dr.Uwe HobohmTHM University of Applied Sciences GiessenWiesenstrasse 1435390 Giessenuwehob@pamp-therapie.deOriginal-Content von: THM University of Applied Sciences, übermittelt durch news aktuell