Bei Krebs: Sicherheit geben und Ressourcen aktivieren

Karlsbad (ots) - Die Heilungschancen bei vielen Krebserkrankungensind so gut wie nie zuvor. Dennoch: Die Diagnose 'Krebs' versetztBetroffene in Furcht und Schrecken, lähmt sie in ihrerHandlungsfähigkeit. Genau da setzen Ergotherapeuten an. "ZentraleAspekte sind, die Positivität von Krebspatienten zu fördern undauszuschöpfen, mit ihnen realistische Ziele zu definieren. Und beientsprechender Prognose darauf hin zu arbeiten, dass sie ihren Alltagwieder aufnehmen können", fasst Lina Mühlbauer, Ergotherapeutin imDVE (Deutscher Verband der Ergotherapeuten e. V.) zusammen, welchemaßgebliche Rolle Ergotherapeuten bei der Bewältigung von Krebsleidenspielen.Onkologische Abteilungen setzen auf eng vernetzte,interdisziplinäre Teams, denn die Behandlung von Krebspatientenbedeutet weit mehr als die rein medizinische Versorgung. Nebenunterschiedlichen Fachärzten arbeiten zusätzlich zu weiterengesundheitlichen Disziplinen immer häufiger Ergotherapeuten in derOnkologie. "Wer eine so schwere Erkrankung wie Krebs hat, erlebt einständiges Wechselbad der Gefühle.", spiegelt die ErgotherapeutinMühlbauer wider, was in Krebspatienten vor sich geht. Sie werden mitAngst machenden Situationen konfrontiert, mit Untersuchungen undBehandlungsformen wie Chemo- oder Strahlentherapie, die sie zudemkörperlich erschöpfen. Sie müssen sich in einer unbekannten Umgebungund einem oft erschreckenden Umfeld aufhalten, wissen nicht, was aufsie zukommt. Manche leben von Untersuchung zu Untersuchung undErgebnis zu Ergebnis. "Unter solchen Umständen ist es besonderswichtig, den Patienten bei Fragen beratend zur Seite zu stehen, umÄngste zu nehmen. Gleichzeitig stärken wir sie, indem wir ihreRessourcen und Fähigkeiten herausarbeiten und ihnen helfen, wiederhandlungsfähig und selbstsicher zu werden.", erläutert dieErgotherapeutin Mühlbauer wissend, wie Beeinträchtigungen denKrankheitsverlauf beeinflussen können.Handlungsfähigkeit von Krebspatienten durch kognitives TrainingerhaltenBei vielen Krebspatienten kommt es als Folge der Chemo- undStrahlentherapie oder durch Medikamente, die sie nehmen müssen, zukognitiven Defiziten. Mithilfe von Untersuchungen wie demMini-Mental-Status Test überprüfen Ergotherapeuten, ob das Lang- oderdas Kurzzeitgedächtnis betroffen ist. Auch das räumlicheVorstellungsvermögen oder die Zeit-Raum-Orientierung könneneingeschränkt sein. Fähigkeiten, die nötig sind, um selbstständig zuagieren. Selbstständigkeit ist wesentlich, damit die an KrebsErkrankten sich nicht noch kränker fühlen. Selbstständig zu seinfühlt sich gut an und fördert den Genesungsprozess. Auch deshalb sindmittlerweile mehr Ergotherapeuten in der Krebstherapie angesiedelt:Ihr Ansatz ist, den Fokus nicht auf das Pathologische, dieKrebserkrankung, zu lenken, sondern das Positive zu sehen, jede nurmögliche Ressource zu aktivieren. Trainingsprogramme, die diekognitiven Fähigkeiten wieder verbessern, sind daher eine derMaßnahmen, die Ergotherapeuten einsetzen, um Beeinträchtigungen ihrerPatienten zu beheben, sie handlungsfähig zu machen und ihrenGesundheitszustand und Heilungsverlauf positiv zu gestalten.Das Umfeld Krebskranker als positiven Verstärker einbeziehenEin weiterer Faktor, der zur Stabilisierung von Krebspatientenbeiträgt, ist das eigene Rollenverständnis. Wer Krebs hat, wirdabrupt aus seinem Leben und damit aus seiner Rolle beispielsweise alsArbeitnehmer, Mutter oder Freund gerissen. Um herauszufinden, welchefür sie wesentliche Rollen die Patienten vor ihrer Erkrankung hatten,welche sie in der aktuellen Situation einnehmen und was ihnen nachihrer Gesundung von Bedeutung ist, setzen ErgotherapeutenBefunderhebungsinstrumente wie Rollenchecklisten ein. Warum ist dasso wichtig? Dazu die Ergotherapeutin: "Es kann vorkommen, dass Kinderin ihrer Fürsorge für ein an Krebs erkranktes Elternteil auch solcheAufgaben abnehmen, die der Kranke durchaus selbst bewältigen kann undmuss, um eine der Krankheit angemessene Selbstständigkeit zuerhalten." Durch ein solch umgekehrtes Rollenverhalten fühlen sichEltern in die Position des Kindes versetzt, es kommt zu einemRollenkonflikt. Ergotherapeuten beziehen auch aus diesem Grund dasUmfeld mit ein, informieren und zeigen auf, was das Verhalten vonKindern, Angehörigen oder Freunden bewirkt. Und vermitteln, wie sieihr Verhalten ändern und den Erkrankten Rückhalt geben können. Es hatsich gezeigt, dass sich ein hohes Maß an sozialer Unterstützungpositiv auf den Krankheitsverlauf von Krebspatienten auswirkt. Einmöglichst normaler Umgang miteinander, Besuche und - beiKrebspatienten mit einer guten Prognose - das in Aussicht stellenkünftiger gemeinsamer Unternehmungen tragen darüber hinaus dazu bei,den Lebensmut und die Zuversicht Betroffener zu stärken.Ergotherapeuten finden und aktivieren persönliche RessourcenEs gehört mit zu den wichtigsten ergotherapeutischen Fähigkeiten,die Ressourcen der Patienten zu ergründen und sie zu nutzen. Was auchbei einer Krebserkrankung in nahezu jeder Situation und jedem Stadiumsinnvoll ist. Die Ergotherapeutin bebildert dies mit dem Beispieleines Patienten, der nach mehreren Operationen und einer längerenZeit des Liegens Probleme durch den Rückgang der Muskelmasse hatte:"Eine seiner hilfreichsten Ressourcen war, dass er früher sportlichaktiv war. In Teamarbeit haben wir gemeinsam ein Bewegungsprogrammaufgestellt, das anfangs aus ganz leichten, alltäglichenKörperbewegungen bestand, die er gut in seinen Tagesablaufintegrieren konnte." Durch immer wieder neues Anpassen und Steigerndes Programms an den aktuellen Zustand des Patienten konnte dieserden zunehmenden Erfolg, die sich aufbauende Muskulatur, sehen. Damitging das Gefühl einher, wieder gesünder zu werden. Und es wirkte sichpositiv auf seine Motivation aus: Er wollte und konnte weitermachen.Darüber hinaus war die Bewegung für den Patienten ein Katalysator, umseine Situation emotional zu verarbeiten. Ein Verlauf, der sich auf andere Patienten mit anderen Ressourcen übertragen und dank der vielfältigen Angebote und Ideen von Ergotherapeuten immer wieder individuell herbeiführen lässt.