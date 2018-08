Krebs: Mehr systematische Forschungsförderung / Experte Professor Dr. Christof von Kalle im Interview

München (ots) - Im Kampf gegen den Krebs gibt es großeFortschritte zu vermelden. Einen Grund sich deshalb zurückzulehnen,sieht Professor Dr. Christof von Kalle deshalb nicht. Im Gegenteil:Der Geschäftsführende Direktor des Nationalen Centrums fürTumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg stellt sich die Frage, obangesichts der wissenschaftlichen Möglichkeiten nicht zu wenig getanwird. Er fordert im Pharma Fakten-Interview deshalb einesystematische Forschungsförderung zur Durchführung klinischerStudien.Lesen Sie das ganze Interview auf Pharma Fakten:http://ots.de/kyp8IxAusgewählte Zitate von Prof. Dr. von Kalle:Es "bricht immer ein Riesengeschrei aus, wenn ein Medikament aufden Markt kommt, das über 100.000 Euro kosten soll. Dann geht morgendas Gesundheitssystem unter, obwohl der Anteil der patentgeschütztenKrebsmedikamente, gemessen an den Gesamtaufwendungen desGesundheitssystems, bei rund ein Prozent oder weniger liegt. Ichhalte die Diskussion an manchen Stellen für reichlich überzogen.Leider haben wir in Deutschland sehr wenig öffentliche Aufmerksamkeitfür die Tatsache, dass sich die Therapien deutlich verbessert haben.""Ich finde, wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, ob wirnicht insgesamt zu wenig tun - z.B. auch im Bereich der klinischenForschung."Andere Länder "haben längst begriffen, dass nicht nur Chemie undFahrzeugbau, sondern auch Pharmazie ein Wirtschaftsfaktor ist. Warumwir das in Deutschland nicht tun, ist nicht nachvollziehbar. Für michist die Frage: Wollen wir uns das wirklich komplett aus der Handnehmen lassen, um dann in Zukunft abhängig zu sein von Asien oderAmerika?"http://ots.de/sde5oKPressekontakt:Redaktion Pharma Faktenwww.pharma-fakten.deE-Mail: redaktion@pharma-fakten.dehttp://twitter.com/pharmafaktenOriginal-Content von: PHARMA FAKTEN, übermittelt durch news aktuell