Krebs-Biotech Tango Therapeutics Aktie: Wählt Boxer Capital’s SPAC für Börsengang über $353M!

Der neueste Biotech-SPAC-Deal ist da: Tango Therapeutics mit Sitz in Cambridge, Massachusetts, kündigte seinen Reverse Merger mit der Blankoscheck-Gesellschaft BCTG Acquisition Corp (NASDAQ: BCTG) von Boxer Capital an. Tango, das sich auf drei Hauptprogramme konzentriert, erwartet bei dem Deal einen Gesamterlös von 353 Mio. $, davon rund 167 Mio. $ in der SPAC und weitere 186 Mio. $ in der PIPE-Finanzierung.