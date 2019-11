Kreativität auf Isländisch Inspired by Iceland eröffnet Season of Creativity

Frankfurt, Deutschland and Reykjavík (ots/PRNewswire) -Nordlichter am weiten Himmel, funkelnde Eisberge im Dunkeln undschneeweiße Lavasteinfelder: Nördlich im Atlantik tummelt sich dasquirlig-kreative Leben abseits von der Welt. In der kalten Jahreszeitversprüht Island lauter kreative Funken und läutet pünktlich zumWinterbeginn die Season of Creativity(https://www.inspiredbyiceland.com/season-of-creativity/) ein - dieZeit, wenn die Lichter sich im Schatten zur Ruhe legen und dieverborgenen Geschichten Islands zum Vorschein treten. In Season ofCreativity erzählt Inspired by Iceland Geschichten rund um die kalteJahreszeit, in der die Kreativität das Leben auf der Inselzelebrieren lässt.Anlässlich zu dieser festlichen Jahreszeit der Kreativität aufIsland, eröffnet Inspired by Iceland gemeinsam mit drei ausgewähltenKuratoren aus den Bereichen Musik, Kulinarik sowie Kunst und Designden diesjährigen Winter mit ganz persönlichen Geschichten aus ihrerHeimat als größte Inspirationsquelle ihres künstlerischen Schaffens:- Kari Thorsteinsson, Chefkoch von Café Nielsen und ehemaligerSpitzenkoch des ersten isländischen Michelin-Sterne-Restaurant - Obin seiner ersten Ausbildung zum Elektriker in den Westfjorden oderauf seinem Weg zum Chefkoch des ersten isländischenMichelin-Sterne-Restaurants - Kari erzählt von den besonderenInspirationen und Herausforderungen der extremen saisonalenVeränderungen in der isländischen Natur und Landschaft auf seinemWerdegang und wie diese ihn seine kulinarischen Kreationen formen.- Hrólfur Karl Cela, Architekt & Partner von Basalt Architects, undIceland Design Awards-Gewinner für Blue Lagoon und Geosea, Húsavík- Hrólfur wuchs in einer Künstlerfamilie auf, die ihn von klein aufin seinem kreativen Denken beeinflusste und sich heute in seinenWerken widerspiegelt - die Einheit von Natur, persönlicherIndividualität, Phantasie und einer ungewöhnlichen Perspektive.- Sóley, preisgekrönter Multiinstrumentalist und Singer-Songwriterder experimentellen Indie-Folkband Seabear - Wörtlich hineingeborenin die Musik, hat Sóley ihre musikalische Reise schon seit ihrerKindheit begonnen. Das Klavier- und Kompositionsstudium an derIcelandic Art Academy schafft für sie das ideale Sprungbrett undsie katapultiert sich in die isländische Musikszene zunächst alsMitglied der renommierte isländischen Indie-Folk-Band Seabar -heute ist sie eine gefeierte Solokünstlerin.Die Vielfalt von isländischen Künstlern und ihr Schaffen von Musiküber Kulinarik bis hin zu Kunst und Design repräsentiert die kreativeLandschaft Islands, die die typischen Orte, Räume und Klänge derrauen Insel in sich vereint und Einheimische sowie Reisende immerwieder aufs Neue inspiriert und ihre Kreativität herausfordert. Einegroße Bandbreite von renommierten Veranstaltungen wie das etablierteMusikfestival Iceland Airwaves, Dark Music Days bis hin zum IcelandicPhotography Festival und Design March - zahlreiche Events in allenRegionen Islands bieten Besuchern die Kreativszene in den Bereichenwie Design, Musik, Kunst, Literatur und Fotografie unmittelbar zuerleben.Island zählt regelmäßig zu den innovativsten Ländern der Welt(Global Innovation Index 2018). Mehr als 2,5 Prozent der gesamtenisländischen Erwerbsbevölkerung ist in der Kultur- undKreativwirtschaft beschäftigt - darunter zählen kreative Pioniere wieBjörk, Sigur Rós, Ólafur Elíason und Hildur Guðnadóttir zu denberühmtesten Künstlern. Kreativität ist stark in der isländischenGesellschaft und Kultur verwurzelt, wobei der Schwerpunkt auf derFörderung der Kreativität von klein auf liegt.Inga Hlín Pálsdóttir, Direktorin von Visit Iceland, fügt hinzu:"Es ist etwas, worauf die Isländer sehr stolz sind. Die innereVerbindung zur Kreativität und eine Neugierde, die stark von denelementaren Kräften der Natur beeinflusst wird. Wir laden Besucheraus der ganzen Welt herzlich ein, die besondere Jahreszeit derKreativität in diesem Herbst und Winter zu erleben und sichinspirieren zu lassen."Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.inspiredbyiceland.com/season-of-creativity/Hinweise für RedaktionenBildmaterial: (© bitte laut Dateinamen angeben)Links:Inspired By Iceland www.inspiredbyiceland.com#inspiredbyicelandYouTube - www.youtube.com/user/inspiredbyicelandTwitter - @icelandFacebook - www.facebook.com/inspiredbyicelandInstagram - InspiredbyicelandWeitere InformationenPromote Iceland, eine öffentlich-private Partnerschaftisländischer Unternehmen, hat es sich zum Ziel gesetzt, dieWettbewerbsfähigkeit des Landes in ausländischen Märkten zuverbessern und das Wirtschaftswachstum durch Export und Tourismusanzukurbeln. Die offizielle Webseite für Reiseinteressierte hältviele Tipps und Anregungen für einen Islandtrip bereit.www.inspiredbyiceland.comSollten Sie keine Pressemitteilungen oder Einladungen mehr von unserhalten wollen, können Sie uns unter datenschutz@bz-comm.dekontaktieren und sich abmelden. Weitere Informationen zu unserenDatenschutzrichtlinien finden Sie auf unserer WebsiteFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1022069/Inspired_by_Iceland_Infographic.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/785660/Inspired_by_Iceland_Logo.jpgPressekontakt:+49 69 / 256 28 88-19/27. Fax: +49 69 / 256 28 88-88E-Mail: island@bz-comm.de. Alle aktuellen Pressemitteilungen gibt esauch unter www.bz-comm.de/de/kunden/island/Original-Content von: Icelandic Tourism Board (Inspired By Iceland), übermittelt durch news aktuell