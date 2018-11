Kreative Speisen aus China regten Geschmacksknospen rund um den Globus an

Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Vom 21. bis zum 24. Novemberfanden in Shenyang, Provinz Liaoning, die 2018 "LuHua Cup" ChineseCooking World Championships (top) statt, in deren Rahmen 240Wettbewerbsveranstaltungen abgehalten wurden. Während diesesZeitraums bereiteten laut der China Cuisine Association über 200chinesische gastronomische Eliten aus aller Welt mehr als 2000kreative chinesische Gerichte zu, die warme sowie kalte Gerichte undMehlspeisen umfassten. Darüber hinaus wurde Einblick in dieTournierkunst geboten.In den Ausstellungsräumlichkeiten wurden zahlreiche kreativechinesische Speisen zubereitet. Im Tournierbereich wurde ausverschiedenfarbigen Gemüsesorten ein Phönix tourniert, dessen buntesFederkleid zu beben und sich über die Pfingstrosen zu erheben schien,die aus weißen Steckrüben geformt wurden. Im Hot-Food-Bereich wurdendie meisten Gerichte mit Fleisch und vegetarischen Zutatenzubereitet, sodass die reichhaltigen Fleischgerichte und die frischenvegetarischen Speisen wechselweise für eine Stimulation derGeschmacksknospen sorgen konnten.Xin Xufeng, Chief Executive der LuHua Group, schrieb Geschmack inBezug auf die Gesetzmäßigkeiten des Essens oberste Priorität zu.Nicht nur "Farbe, Aroma und Geschmack" seien Teil des ewigen Strebensder chinesischen Küche, sondern auch das Streben der Menschheit nacheinem besseren Leben werde unterstützt.Die chinesische Küche blickt auf eine jahrtausendlange Geschichtezurück und birgt tiefreichende kulturelle Konnotationen. ChinesischeSpeisen werden auf verschiedenste Weisen zubereitet und jede einzelneSpeise zeichnet sich durch ihre eigene Charakteristik aus. JedeRegion bietet mehrere tausend Speisen, die auf individuelle Weisenzubereitet werden und durch ihre persönliche Note gekennzeichnetsind. Die Begeisterung für die chinesische Küche nimmt derzeit immermehr zu. "Im Rahmen der Globalisierung sind Genießer chinesischerSpeisen überall auf der Welt anzutreffen. Um der chinesischen Kücheein internationales Flair zu verleihen, konzentrieren wir unsvermehrt auf die Zusammenstellung von Fleisch und Gemüse sowieplastische Künste, während wir gleichzeitig traditionelle Aromenbeibehalten", erklärte Bian Jiang, Vice President der China CuisineAssociation.2017 erzielte die chinesische Gastronomiebranche betrieblicheErlöse von nahezu 4 Billionen Yuan, was über 5% der BIP-WachstumsrateChinas ausmacht. Auch die Bepflanzungsindustrie, dieNahrungsmittelbranche sowie verwandte Sektoren blicken auf einrasches Wachstum. Als offizieller Strategiepartner des Wettbewerbsstellte die Shandong LuHua Group Teilnehmern Speiseöle sowie eineVielfalt an hochwertigen Gewürzen zur Verfügung. Über einen Zeitraumvon 35 Jahren entwickelte sich die LuHua Group zur ChinasSpitzenmarke für Speiseöle und konnte so einer großen Anzahl vonErdnussfarmern dabei zur Seite stehen, einen Ausweg aus der Armut zufinden.Im Rahmen der Eröffnungszeremonie der 2018 "LuHua Cup" ChineseCooking World Championships (top) erklärte Jiang Junxian,Ehrendirektor des Organisationskomittees und Präsident der ChineseCuisine Association, dass dieser Wettbewerb nicht nur einenexzellenten wettbewerbsfähigen Austausch chinesischer Kochkünstedarstelle, sondern gleichzeitig als Kulturfest chinesischer Speisenzu verstehen sei. Er vertrat die Meinung, dass der weltweiteAustausch chinesischer Kochkünste weiterhin durch das Abhaltenähnlicher Wettbewerbe fortgeführt werden müsse, und dass auf dieseWeise ein globaler Austausch hinsichtlich der tiefreichendenBewirtungskultur Chinas und exquisiten chinesischen Küche entstehenkönne.Links zu beigefügten Bildern:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=325295Pressekontakt:Fr. LiuTel.: 86 10 63074558Original-Content von: China Cuisine Association, übermittelt durch news aktuell