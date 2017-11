London (ots/PRNewswire) -#BEOPENUrbanPattern (https://business.facebook.com/hashtag/beopenurbanpattern?source=note)Die offene Ausschreibung unter dem Namen #BEOPENUrbanPattern (https://business.facebook.com/hashtag/beopenurbanpattern?source=note)wurde von der kreativen Denkfabrik "BE OPEN" zwischen dem 25. Augustund dem 10. Oktober in den sozialen Medien abgehalten. In diesemZeitraum wurden mehr als 200 unvorstellbar kreative visuelleVorschläge auf der BE-OPEN-Instagramseite eingereicht. Die Teilnehmerkamen aus so weit entfernten Teilen der Welt wie Indien, den USA,Großbritannien, Italien, Belgien, Frankreich, Serbien, Russland usw.Die offene Ausschreibung hatte zum Ziel zu zeigen, wie Menschenihre alltägliche Stadtlandschaft visualisieren, um dadurch diemenschliche Fähigkeit, die Realität um sich herum kreativ zuinterpretieren, zu feiern.Der meisten Menschen auf der Welt leben jetzt in Städten und jedevon ihnen kann eine unendliche Inspirationsquelle sein. Mit der Bittean die Teilnehmer, die Liebe zu ihrer Stadt in höchst grafischer Formzu teilen, hatte BE OPEN das Ziel, innovative Ansätze zu finden undneue kreative Verbindungen für die Menschen auf der ganzen Weltaufzubauen.Der Gewinner wurde von einer Jury aus Mitgliedern der"BE-OPEN"-Gemeinschaft unter Vorsitz der "BE-OPEN"-Gründerin ElenaBaturina ausgewählt. Die Endauswahl bestand aus den Beiträgen, diedie meisten "Likes" von den Social-Media-Benutzern erhalten hatten.Aus all den unglaublichen Finalisten wählte die Jury GiancarloCazzaniga @gasolio54 aus Italien als den Gewinner und Empfänger desPreisgeldes von 300 EUR aus. Nach Ansicht der Jury zeigt GiancarlosFoto mit einer ausgeprägt futuristischen Poster-Atmosphärebemerkenswerte künstlerische Vision und Können.BE OPEN wurde von der internationalen Philanthropin undUnternehmerin Elena Baturina mit dem Ziel ins Leben gerufen,Kreativität und Innovation zu fördern. Es ist eine Denkfabrik mit derMission, die Menschen von heute dazu zu inspirieren, mit Hilfe einesSystems von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen, Masterklassenund kulturellen Veranstaltungen Lösungen für morgen zu entwickeln.Die Inspiration für diese offene Ausschreibung kam vom "City PitchLeadership Programme"(http://www.mayorsfundforlondon.org.uk/citypitch/), das vom "Mayor'sFund for London" in Zusammenarbeit mit BE OPEN 2017 und 2018abgehalten wird.Pressekontakt:007-495 937-2362press@beopenfuture.comOriginal-Content von: BE OPEN, übermittelt durch news aktuell