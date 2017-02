Kreative Denkfabrik BE OPEN gibt den Gewinner des ersten offenen Video-Aufrufs zur Erforschung von Design und Natur bekannt

London (ots/PRNewswire) -Die Stiftung BE OPEN (sei offen) freut sich, den Gewinner desersten Video-Aufrufs "BE OPEN Design Nature" bekanntzugeben. DerAufruf - durchgeführt in der Zeit vom 7. November bis zum 20.Dezember - zielte auf kreative Transformationen in unserer Umwelt ab,und zwar durch Erforschung der Querverbindungen zwischen Design undNatur im weitesten Sinn.Während der Laufzeit des Projekts wurden auf der Instagram-Seitevon BEOPEN mehr als einhundert Videos eingestellt, eingereicht vonkreativen Menschen aus 23 Ländern in aller Welt. Die Teilnehmer warengebeten worden, die Methoden zu erforschen und zu visualisieren, mitdenen Design und Natur miteinander verflochten, ergänzt undverbessert werden können - Gegensätze oder Harmonien erzeugt oder zumperfekten Pendant gemacht werden können.Der Gewinner wurde von einer Jury ausgewählt, die sich ausMitgliedern der BE OPEN-Gemeinschaft, dem Herbarium-Team und derGründerin von BE OPEN, Yelena Baturina, zusammensetzte.Aus all den unglaublichen Beiträgen wählte die Jury das Video aus,das die Idee von #BEOPENDesignNature am besten getroffen hatte, dasVideo von Michelle Bondesio (@michbondesio). Michelle Bondesio lebtin England und erkundet ihr kreatives Talent durch Illustrationen,Schreiben und Fotografieren.Yelena Baturina sagte: "Es ist atemberaubend zu sehen, wie unsereAufrufe alle Teile der Welt erreichen und sehr unterschiedlicheMenschen anregen, ihr kreatives Talent einzubringen. Die Beiträgezeigen profunde Ansätze zum Thema Design. Jeder einzelne Beitragzeigte eine einzigartige Methode zur Interpretation der Natur alsQuelle der Inspiration für alle Formen menschlicher Aktivitäten unddemonstrierte die Bedeutung des Strebens nach einer harmonischenBeziehung zwischen Menschen und der natürlichen Welt. Wir sindüberzeugt, dass Kreativität der Weg ist, diesen Wandel zu bewirkenund wir danken allen Teilnehmern, dass sie unsere Überzeugungunterstützt haben."Der offizielle Partner von BE OPEN für dieses Projekt warHerbarium, eine einzigartige Bar in Österreich, die ihre Anregungenaus der örtlichen Pflanzenwelt nutzt, um einzigartige Getränke zukreieren, die sich positiv auf das Wohlbefinden der Menschenauswirken. Herbarium steuerte das Preisgeld von 1.000 EUR bei, dasder Gewinner des Aufrufs erhält.BE OPEN will Kreativität und Innovation fördern - eine Denkfabrik,deren Mission es ist, die heutigen Menschen anzuregen, Lösungen fürmorgen zu entwickeln. Es handelt sich um eine kulturelle und sozialeInitiative, unterstützt von der russischen Philantropin undUnternehmerin Yelena Baturina. BE OPEN wurde eingerichtet, umneuartige Ideen zu nutzen und Kreativität zu fördern, und zwar durchein System von Konferenzen, Wettbewerben, Ausstellungen,Meisterklassen und Veranstaltungen.Pressekontakt:BE OPEN Communications & Press officeLilia Valieva+7-495-937-2362lilia.valieva@beopenfuture.comOriginal-Content von: BE OPEN, übermittelt durch news aktuell