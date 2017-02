Kreative Berufe hinter den Kulissen: Programm für junge Talente auf der Stage|Set|Scenery

Berlin (ots) -- Stage|Set|Scenery fördert Austausch zwischen kulturellenEinrichtungen und Nachwuchstalenten- Erstmals Nachwuchspreis: Weltenbauer.Youngsters.Awards- Freier Eintritt für angemeldete Schüler- und StudierendengruppenOb Bühnentechniker, Beleuchter, Tonmeister, Inspizient,Medientechniker, Masken- oder Bühnenbildner - sie sind die heimlichenStars hinter den Kulissen. Denn oft verleiht erst ein gekonntgesetztes Licht einer Szene Dramatik oder ein ungewöhnlichesBühnenbild verwandelt eine Inszenierung in ein unvergesslichesErlebnis für die Zuschauer. Die technischen Berufe im Theater, beimFilm oder bei Veranstaltungen sind äußerst kreativ und vielseitig.Dieser Vielfalt trägt die internationale Fachmesse und KongressStage|Set|Scenery, die vom 20. bis 22. Juni in Berlin stattfindet,mit einem speziellen Programm für den Branchennachwuchs Rechnung.Hintergrund ist ein wachsender Nachwuchsmangel imhandwerklich-technischen Bereich, der zu einem verstärkten Wettbewerbauf dem nationalen und internationalen Arbeitsmarkt führt. Hier setztdie Stage|Set|Scenery an, um den Austausch zwischen kulturellenEinrichtungen und den "Mitarbeitern von morgen" zu fördern.Berufsorientierung auf der Stage|Set|SceneryIn Halle 23 präsentieren sich Berufsschulen genauso wieHochschulen und Aus- und Weiterbildungseinrichtungen. Dazu gehörendie Akademie der Österreichischen Theatertechnischen Gesellschaft,die Berufliche Schule Holz. Farbe. Textil, die Beuth Hochschule fürTechnik in Berlin, DEAplus, DHBW Ravensburg, die Hochschule fürBildende Künste Dresden, die IECA Internationale Event- & CongressAkademie, die New Design University St. Pölten, TheaterakademieAugust Everding Studiengang Maskenbild - Theater und Film und dasOberstufenzentrum für Gestaltung an der Wilhelm-Ostwald-Schule -deren Auszubildenden in Halle 23 live einen Bühnenprospekt malen.Nebenan in Halle 22 kann der interessierte Fachbesucher auf derAktionsfläche der Bühnenmalerei der Firma A. Haussmann TheaterbedarfGmbH selbst zum Pinsel greifen. Dort informieren auch internationaleVerbände und Institutionen über Karrierechancen im In- und Ausland.Zudem gibt es für die Nachwuchstalente neben persönlichenBeratungsgesprächen zur Berufsorientierung eine Job Wall mitStellenanzeigen. Über den Stage|Set|Scenery Virtual Market Place,www.virtualmarket.stage-set-scenery.de können Bewerbungsunterlagenund Terminanfragen bereits vor der Messe an interessierte Unternehmenverschickt werden.Ein Anatomisches Theater in Halle 23, das von der DTHG nachEntwürfen der Hochschule für Bildende Künste Dresden und mitUnterstützung der Unternehmen cast, ETC und Lichtblick entwickeltwurde, dient der Stage|Set|Scenery als Arena für eine Vielzahl vonAus- und Weiterbildungsangeboten für Schüler, Studenten,Berufseinsteiger und Berufserfahrene.Nachwuchswettbewerb: Weltenbauer.Youngsters.AwardsNach seiner erfolgreichen Premiere bekommt der Weltenbauer.Awardzur Stage|Set|Scenery nun Nachwuchs: den WeltenbauerYoungsters.Awards. Vor 150 Jahren wurde die Oper "Roméo et Juliette"von Charles Gounod uraufgeführt. Dieses Ereignis ist Ausgangspunktder Aufgabenstellung für den Weltenbauer.Youngsters.Award 2017:www.weltenbauer.global. Auszubildende, Berufs- oder Fachhochschülerund Studenten aus aller Welt aus den Bereichen Theater, Film undVeranstaltungstechnik sind aufgerufen, ihre Arbeiten oder Entwürfezu "Romeo und Julia" einzureichen. Dabei kann es sich um Einzel- oderTeamleistungen in den Bereichen Bühnenbild, Bühnenraum, Kostüme,Dekorationen, Set-Design, Masken, Beleuchtungskonzept, Videoarbeitenoder Audioinstallationen handeln. Bewerbungen können noch bis zum 30.März 2017 eingereicht werden. Die Gewinner derWeltenbauer.Youngsters.Awards werden am 20. Juni 2017 um 18:30 Uhr imPalais am Funkturm geehrt.Für Schulklassen und Studierendengruppen sowie deren Lehrer undDozenten ist der Eintritt frei. Voraussetzung ist eine schriftlicheAnmeldung bis spätestens 1. Juni 2017 unterstage-set-scenery@messe-berlin.de. Schüler und Studenten, die dieMesse in Eigenregie besuchen möchten, erhalten einen vergünstigtenEintritt zu EUR 10,00 pro Tageskarte gegen Vorlage ihres Schüler-oder Studentenausweises an der Tageskasse. Im Ticket ist dieKongressteilnahme enthalten.Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2017 finden Sie unterwww.stage-set-scenery.de.Fotos der Stage|Set|Scenery 2015 finden Sie in druckfähigerQualität hier zum Download:http://www.stage-set-scenery.de/Presse-Service/Fotos/index.jspEinen Geländeplan der Stage|Set|Scenery mit der Hallenbelegungfinden Sie hier: http://ots.de/oOYXGDie Stage|Set|Scenery im Überblick:Die Stage|Set|Scenery ist die führende internationale Fachmesseund Kongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik mit denSchwerpunkten Bühnenmaschinerie und Steuerung, Architektur undFachplanung, Licht, Akustik, Ton, Video- und Medientechnik,Studiotechnologie, Events, Museums- und Ausstellungstechnik,Ausstattung und Dekoration, Maske, Kostüm und Sicherheitstechnik. DieVeranstaltung wird in Kooperation mit der DeutschenTheatertechnischen Gesellschaft (DTHG) durchgeführt, die auch für diein die Messe integrierte International Stage Technology Conferenceverantwortlich zeichnet. Die Stage|Set|Scenery findet alle 2 Jahre imJuni auf dem Berliner Messegelände statt.Pressekontakt:Britta WoltersPR ManagerT +4930 3038-2279wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell