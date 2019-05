Kreativ-Urlaub mit Kunst, Handwerk & Kulinarik

Straß im Straßertale (ots) - Österreichs Kreativ-Regionen mit "Kreativ Reisen"neu entdecken:Kreativ-Urlaube für inspirierende und schöpferische Auszeiten nehmen zu. Immeröfter werden bereichernde Angebote in Freizeit und Urlaub rund um Kunst undKultur, Handwerk und Kulinarik gesucht. Wer Sehnsucht nach Erdung undEntschleunigung, nach Inspiration und kreativer Entfaltung hat, findet bei"Kreativ Reisen Österreich" eine Fülle von Angeboten.Kunst und Kultur: Das Seminar- und Eventhotel Krainerhütte in Baden bei Wien mitseinem Kreativangebot des Spiritparks lädt im Sommer 2019 zum "Festival LaGacilly-Baden Photo" ein. Das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab im Südburgenlandlädt zur Sommerakademie ebenso wie die Künstlerstadt Gmünd in Kärnten, wo vielFreude am kreativen Tun vermittelt wird. Das Papiermachermuseum in Laakirchen,Oberösterreich, bietet Handschöpfen und Führungen und die "Schule des Daseins"im Benediktinerstift St. Lambrecht in Klosteratmosphäre den idealen Rahmen fürkreative Kurse an. Das Hotel Impuls Hotel Tirol in Bad Hofgastein verbindet"Wellness Auszeit" mit Kreativ-Bausteinen, und das Bio Hotel Grafenast in Schwazin Tirol lädt zu Kreativferien mit Malen, Yoga bis Bildhauern.Handwerk: Kreativkurse für Handwerkstechniken und Kunsthandwerk bietet imBurgenland das Freilichtmuseum Gerersdorf und in Niederösterreich beiGermanenfesten das Freilichtmuseum Elsarn im Straßertale an. In Oberösterreichwird in der Mühlviertler Kreativ Region Freistadt Waldluftbaden mitausgebildeten Begleitern angeboten, und im MÜK (Mühlviertel Kreativ-Haus) inFreistadt gibt es "Kunst & Handwerk" bei Workshops und Ausstellungen.Kulinarik: Auf den Spuren regionaler Spezialitäten und zu Treffpunkten für echteGenießer und interessierte (Hobby-)Köche gehören die Genusskochschule imLandhotel Grünberg am See in Oberösterreich und das Kochatelier in Wien, woThomas Hüttl Gäste mit seinen saisonalen Kochkursen zum Höhepunkt des Genusses(ver)führt! Auch das SPES Hotel in Schlierbach im Oberen KremstalOberösterreichs lädt zur kulinarisch-regionalen Sommerfrische ein. Bei der"Weinernte in der Wachau" erleben Gäste gemeinsam mit dem Gastgeber AlexanderPfeffel vom Gartenhotel & Weingut Pfeffel in Dürnstein Weinlese undRiedenwanderungen inmitten der Wachau-Weltkulturerbelandschaft. GeführteRiedenwanderungen werden von der Weinkontraste-Vinothek Straß im Straßertale bisEnde August jeden Samstag ab 14:00 Uhr angeboten. Das Hotel Kartause Gaming imniederösterreichischen Mostviertel lädt bei Brau- und Malzmeistertagen Gästeein, ihr eigenes Bier zu brauen.Nähere Informationen zu den Angeboten von "Kreativ Reisen Österreich" undBestellung von Kreativ-Gutscheinen (http://www.kreativreisen.at/gutschein/) beiwww.kreativreisen.at.Kontakt:Kreativ Reisen Österreich+43 2735 5535-0info@kreativreisen.atwww.kreativreisen.atwww.facebook.com/kreativreisenOriginal-Content von: Kreativ Reisen Österreich, übermittelt durch news aktuell