Kreativ Award 2018: REWE überzeugt mit Frischetheken Teams gewinnen mit außergewöhnlichen Aktionen rund um Käse und Fleisch

Köln (ots) - Ein Grund zum Jubeln: REWE räumt beim Kreativ Award2018 in gleich zwei Kategorien ab! Mit dem renommierten Branchenpreiswerden Supermärkte für Aktionen in den Kategorien "Käsetheke" und"Fleischtheke" ausgezeichnet. Vier REWE-Märkte konnten mit ihrenAktionen an der Käsetheke überzeugen und zwei REWE-Märkte wurden fürihre Grillaktion in der Fleischabteilung ausgezeichnet. DiePreisverleihung fand im Rahmen einer festlichen Gala im Food HotelNeuwied statt. Die Gewinnerteams erhielten nicht nur den Award,sondern auch einen Geldpreis von jeweils 500 Euro.An dem von der Fachzeitschrift "Fleisch-Marketing"ausgeschriebenen Grilltheken-Wettbewerb nahmen rund 40 Thekenteamsteil. Ausgezeichnet wurden kreative Aktionen rund um das Thema"Grillen" und deren Umsetzung im Supermarkt. Die Jury, angeführt vonFleischsommelier und Fachberater Michael Keller, wählte dreiSiegerteams aus, darunter die Teams von REWE Mokanski aus Herne(Dorstener Str. 283) und vom REWE Centers aus Weinheim (BerlinerPlatz 1). "Die von der Fußball-Weltmeisterschaft inspirierteGrillaktion des Teams aus Herne hat uns begeistert. Mit drei SortenBratwurst, einem 'Jogi-Steak' und einer 'Public-Viewing-Platte'konnten sie uns überzeugen. Das Team aus Weinheim stach mit einer'Grillaktion der Extraklasse' hervor. Im Mittelpunkt der Aktionstanden selbst hergestellte Spieße und eine Bratwurstparade", erklärtMichael Keller.Zusätzlich wurde ein Nachwuchsförderpreis an das Azubi-Team desBochumer REWE Ihr Kaufpark-Marktes am Castroper Hellweg vergeben. DasThema ihrer Aktion war "Unsere Azubis fahren zur U21". Für jedes ander WM teilnehmende Land erarbeiteten die Azubis bis zu vierGrillspezialitäten und verkauften diese dann an der Theke.Die Fachzeitschrift "Käse-Theke" stellte die Aufgabe, das gesamteKäsesortiment im Stil eines selbst ausgewählten Landes zupräsentieren, damit Kunden die Herkunft und Besonderheiteninternationaler Käsespezialitäten kennenlernen können. Das REWE-Teamaus Erwitte (Osterbachstr. 3) wählte die USA und drehte einenStummfilm. Das REWE Center aus Darmstadt (Leydheckerstr. 16) setzteauf Aktionen für Familien rund um österreichischen Käse undüberzeugte mit einer umfassenden Kundenkommunikation. Auch das REWECenter in Hamburg Altona (Max-Brauer-Allee 59) faszinierte die Jurymit zahlreichen Aktionen, angelehnt an der Route der diesjährigenTour de France. Im Markt von REWE Lenk in Essen-Kettwig (Hauptstr. 43- 61) drehte sich zwei Monate lang alles um Käse aus Italien. DasTeam kreierte eigene Broschüren, boten Käseverkostungen in einemKettwiger Restaurant an und kommunizierten zu ihren Aktionenkonsequent in den sozialen Medien. Der REWE Ihr Kaufpark in Mühlheim(Duisburger Str. 283) setzte seinen Fokus auf Heumilchkäse undentwickelte während der acht Monate andauernden Aktion unter anderemeinen Rap-Song und eine Käsejause in einem alten Straßenbahnwaggon.Unterstützt wurden die Aktionen von den diesjährigen Käsepaten,darunter Emmi Deutschland und Heiderbeck.