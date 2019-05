"Krause kommt!" zu Isabel Varell (FOTO)

Baden-Baden / Köln (ots) -Sechs neue Folgen / Pierre M. Krause quartiert sich eine Nacht beiPromis ein / erste Station bei Isabel Varell in Köln / Fr., 5. Juli.,23:30 Uhr, SWR FernsehenWer würde nicht gern einmal bei einem prominenten Menschenübernachten? Wie leben die Stars, wenn die Kameras aus sind und derAlltag auch bei ihnen einkehrt? Moderator Pierre M. Krause findet esin der SWR Reihe "Krause kommt!" heraus. In der ersten der sechsneuen Folgen, zu sehen ab 5. Juli 2018, jeweils am Freitagabend um23:30 Uhr im SWR Fernsehen, besucht er die Sängerin, Schauspielerinund rheinische Frohnatur Isabel Varell in Köln. Am 12. Juli ist seinBesuch bei Schauspieler Fritz Wepper zu sehen; in den folgendenAusgaben quartiert er sich zudem bei Dagmar Koller, ChristineUrspruch, Gregor Meyle und Joey Kelly ein.Jogging-Training, eine Geschichte einer kurzen Ehe, gutes Essenund viel zu Lachen Pierre M. Krause macht sich auf nach Köln. MitGeschenken und vielen Fragen im Gepäck quartiert er sich in den vierWänden von Isabel Varell ein und bleibt bis zum nächsten Tag. Dabeibekommt er eine ganz persönliche Stadtführung von der Sängerin undSchauspielerin. Bei einem Glas Wein gewährt sie Pierre M. Krauseeinen Einblick in die prägende und harte Zeit ihrer kurzen Ehe mitDrafi Deutscher. Außerdem: "Dat jibet doch nit!" - für Isabelüberwindet sich Sportmuffel Pierre sogar zu einer Joggingrunde. Einfröhliches Essen mit Ehemann Pit Weyrich krönt schließlich den Besuchdes Moderators. Krause erlebt Isabel Varell in diesen zwei Tagen sehrpersönlich - erfährt, was ihr nahegeht und kann auch herzlich mit ihrlachen. Die rheinische Frohnatur eben.Vielseitiger ModeratorPierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "HaraldSchmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag dieWahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr alszehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt und u. a. für denDeutschen Fernsehpreis nominiert war. Für die Sendung "TV-Helden"wurde ihm der Deutsche Fernsehpreis bereits verliehen. Zudem hat erdas Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald"verfasst.Sendungen:"Krause kommt! Isabel Varell", Freitag, 5. Juli, 23:30 Uhr, SWRFernsehen "Krause kommt! Fritz Wepper", Freitag, 12. Juli, 23:30 Uhr,SWR Fernsehen "Krause kommt! Dagmar Koller", Freitag, 19. Juli, 23:30Uhr, SWR Fernsehen "Krause kommt! Christine Urspruch", Freitag, 26.Juli, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen "Krause kommt! Gregor Meyle", Freitag,2. August, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen "Krause kommt! Joey Kelly",Freitag, 9. August, 23:30 Uhr, SWR FernsehenDie Sendungen stehen nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARDMediathek zur Verfügung. Abrufbar unter:https://www.ardmediathek.de/ard/Presseinformationen unter:http://swr.li/swrfernsehen-krause-kommt-juli-august-2019Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell