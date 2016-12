"Krause kommt!" zu Hannes Jaenicke an den Ammersee In der SWR Reihe quartiert sich Pierre M. Krause eine Nacht bei Promis ein / vier neue Folgen / Start 4. Januar, 23:30 Uhr, SWR Fernsehen (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Wie glamourös ist das Leben der Stars, wenn die Kamera aus ist?Moderator Pierre M. Krause findet es in der SWR Reihe "Krause kommt!"heraus. In der nächsten Folge, zu sehen am Mittwoch, 4. Januar 2017,um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen, verbringt er zwei Tage mit dembeliebten Schauspieler, Dokumentarfilmer und Umweltaktivisten HannesJaenicke, der in traumhafter Lage in Utting am Ammersee wohnt.Smart, engagiert und sympathischNach der obligatorischen Hausbegehung, inklusive Blick inJaenickes private Badebucht, steht ein Besuch im malerischen KlosterAndechs auf dem Programm. Natürlich dürfen auch ein Segelbootausflugbei bestem Wetter auf dem Ammersee sowie eine Motorradfahrt mitKrause als Sozius nicht fehlen. Bei Zigarren, Wein und gutem Essensprechen der sympathische Schauspieler und Pierre M. Krause außerdemüber gute und schlechte Filme, Jaenickes Leben zwischen Kalifornienund Deutschland, sein intensives Engagement für eine bessere Welt undauch über ganz private Themen.Vielseitiger ModeratorPierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "HaraldSchmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag dieWahrheit" zu sehen. Seit mehr als zehn Jahren moderiert er die "SWR3latenight", die seit 2016 "Die Pierre M. Krause Show - SWR3Latenight" heißt und am 13. Dezember 2016 mit der 500. Folge eingroßes Jubiläum feierte. Für die Sendung "TV-Helden" wurde er bereitsmit dem Deutschen Fernsehpreis gekrönt. Zudem hat er das Buch "Hierkann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald" verfasst.Sendetermin Folge 1:"Krause kommt! - Hannes Jaenicke", am Mittwoch, 4. Januar 2016,23:30 Uhr im SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Svenja Trautmann, Tel. 07221 929 22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell