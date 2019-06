"Krause kommt!" zu Fritz Wepper (FOTO)

Baden-Baden / Landshut (ots) -Pierre M. Krause quartiert sich eine Nacht bei Promis ein / zweiteStation bei Schauspieler Fritz Wepper in Landshut / Freitag, 12.Juli, 23:30 Uhr, SWR FernsehenWer würde nicht gerne einmal bei einem prominenten Menschenübernachten? Wie leben die Stars, wenn die Kameras aus sind und derAlltag auch bei ihnen einkehrt? Ist ein Leben in und mit derÖffentlichkeit wirklich so spannend und glamourös wie man es sichvorstellt? Aufgepasst, liebe Promis, denn "Krause kommt!" Diese Folgebesucht er Schauspieler Fritz Wepper in Landshut. Zu sehen amFreitag, 12. Juli 2019 um 23:30 Uhr im SWR Fernsehen.Auf ein Bier mit Fritz Wepper - Fliegenfischen und FilmgeschichtenZwei Tage der besonderen Art warten wieder auf Moderator Pierre M.Krause. Mit Geschenken und vielen Fragen im Gepäck quartiert er sichdieses Mal im Hotel-Nebenzimmer von Fritz Wepper in Landshut ein.Denn das ist Weppers zweite Heimat, dort verbringt er seitJahrzehnten viele Wochen im Jahr - immer dann, wenn er für "UmHimmels Willen" als Hauptdarsteller vor der Kamera steht. FritzWepper zeigt Pierre M. Krause das Filmset, seinen Lieblingsitalienerund gibt ihm eine Einführung ins Fliegenfischen. Pierre erfährt, werWeppers Hollywoodkarriere verhinderte, von der letzten Begegnung mitseinem Vater und wie es um das Verhältnis zu WeppersSchauspielerkollegen und Bruder Elmar Wepper steht. Auch von seinerschweren Erkrankung und seinem turbulenten Privatleben erzählt derSchauspieler ganz offen, bevor der Besuch gemütlich auf der MünchnerWiesn bei einer Mass Bier ausklingt.Vielseitiger ModeratorPierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "HaraldSchmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag dieWahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr alszehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt und u. a. für denDeutschen Fernsehpreis nominiert war. Für die Sendung "TV-Helden"wurde ihm der Deutsche Fernsehpreis bereits verliehen. Zudem hat erdas Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald"verfasst.Sendung:"Krause kommt! Fritz Wepper", Freitag, 12. Juli 2019, 23:30 Uhr,SWR FernsehenDie Sendung steht nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARDMediathek zur Verfügung. Abrufbar unter:https://www.ardmediathek.de/ard/ Informationen auch unter:http://swr.li/swrfernsehen-krause-kommt-fritz-wepperFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell