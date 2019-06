"Krause kommt!" zu Dagmar Koller (FOTO)

Baden-Baden / Albufeira/Portugal (ots) -Pierre M. Krause quartiert sich eine Nacht bei Promis ein /Station bei Schauspiel- und Operetten-Legende Dagmar Koller inPortugal / 19. Juli., 23:30 Uhr, SWR FernsehenPierre M. Krause zieht vom Schwarzwald los in die Welt der Promis- hinter den Kulissen! Wie leben die Stars, wenn die Kameras aus sindund der Alltag auch bei ihnen einkehrt? Der quirlige Moderator findetes in der SWR Reihe "Krause kommt!" heraus. Ist ein Leben in und mitder Öffentlichkeit wirklich so spannend und glamourös wie man es sichvorstellt? Aufgepasst, liebe Promis, denn "Krause kommt!" In dieserFolge besucht er die Schauspiel- und Operetten-Legende Dagmar Kollerin Albufeira/Portugal. Zu sehen am Freitag, 19. Juli 2019 um 23:30Uhr im SWR Fernsehen.Geschichten eines Lebens im RampenlichtModerator Pierre M. Krause besucht die Grand Dame des Schauspielsund der Operette, Dagmar Koller, in ihrer Villa in Portugal. Kollerverbringt seit Jahren regelmäßig viel Zeit auf ihrem wunderschönenAnwesen im Süden Europas. Dagmar Koller gewährt Pierre zwei Tage langeinen Einblick in ihr Leben vor und hinter der Kamera, erzählt vonihrer bewegten Zeit im Rampenlicht, sowohl als Sängerin undSchauspielerin als auch als First Lady an der Seite Helmut Zinks, desehemaligen Bürgermeisters Wiens. Sie nimmt den Moderator in ihrerroten Ente mit auf Erkundungstour entlang der Algarve-Küste undverrät, warum sie Gin so liebt. Außerdem wie sie einst mit PrinceCharles unterm Tisch verschwand und wie das Briefbomben-Attentat1993, bei dem ihr verstorbener Mann die linke Hand verlor, ihr Lebenveränderte. Was der Moderator außerdem schnell merkt: Auch im Alterhat sich Dagmar Koller ihre Vorliebe für "fesche Männer" und dasFlirten bewahrt.Vielseitiger ModeratorPierre M. Krause gehörte mehrere Jahre zum Team der "HaraldSchmidt Show". Er führt regelmäßig durch das "SWR3 New Pop Festival"in Baden-Baden und ist u. a. im Rateteam der SWR Quizshow "Sag dieWahrheit" zu sehen sowie in der Reihe "Krause kommt!". Seit mehr alszehn Jahren moderiert er die Show "SWR3 latenight", die seit 2016"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" heißt und u. a. für denDeutschen Fernsehpreis nominiert war. Für die Sendung "TV-Helden"wurde ihm der Deutsche Fernsehpreis bereits verliehen. Zudem hat erdas Buch "Hier kann man gut sitzen - Geschichten aus dem Schwarzwald"verfasst."Krause kommt! Dagmar Koller", Freitag, 19. Juli, 23:30 Uhr, SWRFernsehenDie Sendungen stehen nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARDMediathek zur Verfügung. Abrufbar unter:https://www.ardmediathek.de/ard/ Informationen und Bilder hier:http://swr.li/swrfernsehen-krause-kommt-dagmar-koller-2019Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell