Kraton: Was bedeutet das für den Kurs?

Für die Aktie Kraton stehen per 11.09.2018 46,91 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Kraton zählt zum Segment "Spezialchemikalien".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Kraton wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das Kursziel für die Aktie der Kraton liegt im Mittel wiederum bei 53,67 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 46,91 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 14,4 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Kraton insgesamt die Einschätzung "Buy".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 13,64 liegt Kraton unter dem Branchendurchschnitt (51 Prozent). Die Branche "Chemicals" weist einen Wert von 27,59 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Kraton für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Kraton für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Kraton insgesamt ein "Sell"-Wert.