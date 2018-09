Krasse Kosten und Kokolores / Stichprobe zu Sperrgut-Lieferung in 30 Onlineshops / In der Spitze konnten bei Ikea absurde Speditionskosten von bis zu 175 Euro anfallen (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Wer sperrige Güter wie Kühlschrank oder Kleiderschrank bestellt,wird in der Regel per Spedition beliefert. Die VerbraucherzentraleNRW hat sich 30 Onlineshops und deren Lieferbedingungen für Sperrgutangesehen und traf auf eine verwirrend skurrile Welt mit ofteigenartiger Preiskalkulation.Bei der Bestellung von Großgeräten gelten andere Bedingungen alsbei Paketware (bei DHL bis 31,5 Kg, Höchstmaße 120 x 60 x 60 cm).Statt Übergabe an der Haustür, beim Nachbarn oder per Packstationgibt´s an sich nur die Möglichkeit einer terminlich fest vereinbartenLieferung bis zur "Bordsteinkante" oder zum "Aufstellungsort". DieVerbraucherzentrale entdeckte bei einer Stichprobe in 30 Onlineshopsjedoch diverse Liefervarianten - und das zu Preisen zwischen null und175 Euro. Unberücksichtigt blieben dabei Zuschläge für Eil- undWunschlieferungen.Insgesamt präsentierte sich die Welt des Sperrgut-Kaufs als einedreigeteilte. Zehn der 30 Internethändler wollten ihre Ware stets anden Aufstellungsort bringen. Das zweite Drittel ließ Kunden die Wahl:ob Bürgersteig oder Wohnung. Das letzte Drittel verweigerteprinzipiell den Transport bis zum Aufstellungsort (7) oder traf dieEntscheidung nach eigenem Gusto (3). Die Folge: An der Bordsteinkantewar zumeist Feierabend für Kühlschrank und Bettcouch. Wer damit einProblem hatte, dem rieten die Shops zu "Verhandlungsgeschick, damitdie Ware nicht unglücklich stehen gelassen wird" (Thomann) oderpfiffig gleich zum Locken mit einem "Trinkgeld" (Amgrill).Kleiner Trost: Die eine Hälfte der zehn Bordstein-Abladerverrichtete ihren Job gratis. Die anderen fünf jedoch kassierten fürdie eingeschränkte Dienstleistung zwischen 30 und 40 Euro.Mit erheblich variierenden Kosten überraschten auch die Shops derzweiten Welt. Das waren jene, die ihre wuchtigen Waren stets zumAufstellungsort schleppen ließen. Oft waren für den Komplett-Servicezwischen 30 bis 40 Euro fällig.Völlig frei von Logik staffelten die Möbelhändler Poco und Ikeaihre Lieferpreise. Ihr Bezugspunkt war weder Gewicht noch Entfernung,sondern der Warenwert. Solch Kokolores kommt teuer. Beispiel Ikea:Für jeweils 200 Euro Einkaufswert wurden rund 25 Euro fällig. Diesewillkürliche Staffel endete erst bei über 1200 Euro - und satten 175Euro Lieferkosten. Ähnlich agierte Poco, die bis zu 149 Euro ("ab1500 Euro Bestellwert") aufriefen.Skurril kann auch Amazon. Der Branchenprimus versprach eigentlich,stets kostenlos bis in die Wohnung zu liefern. Doch bei "einigenGroßgeräten" bockte Amazon und wollte die Lieferung an der "Haus-bzw. Wohnungstür" abbrechen. Kopfschütteln gab´s beim Elektroshop AODeutschland, der im Internet von seiner "kostenfreienStandardlieferung bis zum Aufstellungsort" schwärmte. Andererseits,hieß es sybillinisch, könnten auch "Lieferkosten je nachKapazitätsauslastung" anfallen. Anfahrten am Samstag würden generellmit zehn Euro berechnet.Preis-Wirrwarr durchzog auch die dritte Speditionswelt. Shopsdieses Beritts ließen Kunden die Wahl: entweder Transport bisBordsteinkante oder zum Aufstellort. Von null bis 40 Euro reichte dieSpanne für den Bordstein. Wer stattdessen den Aufstellort wähltemusste bis zu 80 Euro mehr berappen. Meist verdoppelten sich diePreise. Lediglich Conrad beließ es bei einem Fünf-Euro-Aufschlag.Eine zusätzliche Staffelung erfand Alternate. Der Shop kassierteobendrein nach Warengruppe. Bei Lieferung an den den Aufstellungsorthieß das: 39,90 Euro für einen Fernseher, 49,90 Euro für "Großgeräte"und 89,90 Euro für Side-by-Side-Kühlschränke. Dem stand KonkurrentEuronics nicht viel nach. Der Händler verblüffte mit "regionalenVersandkosten" (49,90 Euro) und einer bundesweiten Variante (69,90Euro).Wichtig zu wissen: Speditionsbelieferung dauert in der Regellänger als ein Paket. Zwei bis drei Tage sollten durchaus eingeplantwerden, in Einzelfällen etwa bei "einer aufwändigeren Routenplanung"(Möbelhändler Domoform) sogar "bis zu 2 Wochen".Dringend zu empfehlen ist es, vor der Bestellung den Aufstellortauszumessen und auch den Weg dorthin mitzubedenken. Kurios kann´sdabei für Bewohner höherer Gefilde werden.Stichwort Aufzug. So wollten die Möbelexperten24 nur bis zumzweiten Stock ohne und "bis zum 10. Stock mit geeignetem Fahrstuhl"liefern. Bei Transporten "in ein höheres Stockwerk" sollten sich dieKunden nach "evtl. anfallenden Mehrkosten" erkundigen.Pressekontakt:Georg TrybaTel.: 0211 3809-108georg.tryba@verbraucherzentrale.nrwOriginal-Content von: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., übermittelt durch news aktuell