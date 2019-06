"Krass Schule - Die jungen Lehrer": Neue Staffel überzeugt digital und linear auf ganzer Linie (FOTO)

München (ots) -Aktuelle Staffel erreicht bis zu 7,7 % MA (14-49 Jahre) und bis zu15,1 % MA (14-29)- Fast 15 Mio. Videoviews on Demand im Ausstrahlungszeitraum- Dritte Staffel "Krass Schule" nach den Sommerferien- Neustart "Krass Abschlussklasse" am Montag, den 17. Juni, um16:05 UhrDie aktuelle Staffel von "Krass Schule - Die jungen Lehrer"überzeugt bei RTL II auf allen Kanälen. Das von RedSevenEntertainment produzierte Format erreichte im Ausstrahlungszeitraumvon Mitte März bis Mitte Juni 2019 bis zu 7,7% MA in der klassischenZielgruppe. Noch besser sah es bei den 14-29-Jährigen aus: Hier kamdie Soap auf bis zu 15,1 % MA, bei jungen Männern (14-29 Jahre) sogarauf bis zu 20,2 % MA.Digital ist das Format ein großer Erfolg: Bei TVNOW und RTL2.dekonnte "Krass Schule" seine enorme Performance der letzten Staffel ummehr als 100 % steigern und erzielte im Ausstrahlungszeitraum fast 15Millionen Videoviews. Damit war die Soap im Ausstrahlungszeitraum*nicht nur bei TVNOW das erfolgreichste RTL II-Format, sondern auchauf YouTube. Der dazugehörige YouTube-Channel steigerte seinePerformance im Vergleich zur letzten Staffel um fast 150% underzielte alleine in dieser Zeit über 100 Millionen Videoviews.* BeiInstagram verdoppelte sich die Anzahl der Follower des offiziellenKanals @krassschule seitdem auf fast 270.000.Fans der Soap können schon einem neuen Termin entgegenfiebern,denn nach den Sommerferien wird die dritte Staffel von "Krass Schule"ausgestrahlt.Zuvor können sie sich auf einen Neustart freuen: Ab heute strahltRTL II um 16:05 Uhr "Krass Abschlussklasse" aus. Im Anschluss wirddie erste Staffel von "Krass Schule - Die jungen Lehrer - Wie allesbegann" um 17:10 Uhr wiederholt.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 18.03.2019-14.06.2019, 14.06.2019 vorläufig gewichtet. Wenn nichtanders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.*RTLi & Google Analytics, 18.03.-14.06.2019**YouTube Analytics (Stand 14.06.2019)*** Instagram Insights (Stand: 17.06.2019)Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell