"Krass Schule - Die jungen Lehrer": Highlights vor der Frühjahrspause (FOTO)

- Max gewinnt ein romantisches Wellnesswochenende - wen nimmt er mit? - Ein Streit zwischen Carmen, Lukas und Timo eskaliert. Steht die Ferienplanung nun auf der Kippe? - Finale der Teilstaffel am Freitag, 3. April 2020, um 17:05 Uhr bei RTLZWEIFrühjahrspause an der Erich-Felbert-Gesamtschule: Am Freitag, 3. April 2020, endet die erste Teilstaffel von "Krass Schule - Die jungen Lehrer" mit einem emotionalen Streit zwischen Carmen, Lukas und Timo.Vor den Ferien ist bei den Lehrern und Schülern der RTL ZWEI -Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" wieder einiges los: Max gewinnt ein romantisches Wellnesswochenende für zwei Personen. Jessi möchte er nach der gemeinsamen, turbulenten Zeit nicht mitnehmen. Dann geben ihm seine Kolleginnen Thea wie auch Franziska einen Korb. Wen wird der Single-Lehrer zu diesem Pärchen-Wochenende nun einladen?In der Schulkantine verschwindet auf mysteriöse Weise der gesamte Wurstvorrat. Als aufkommt, dass ein kleiner Hund sich an den Leckerrein vergriffen hat, muss der Hundebesitzer gefunden werden. Es stellt sich heraus, dass der Vierbeiner der Schülerin Sina gehört. Nur warum lässt das Mädchen den kleinen Hund nicht zu Hause?Carmen ist indes völlig fertig, weil sich ihr Vater und ihre Mutter ständig streiten. Bei einem Elterngespräch mit Thea eskaliert der Konflikt erneut. Lukas schlägt Carmen vor, mit ihm nach Mallorca zu seiner Mutter zu fliegen. Timo hingegen bietet ihr an, dass sie gemeinsam den elterlichen Gemüseladen führen. Gehen Carmens Eltern auf das Angebot ein? Und was wird Lukas sagen?"Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird von Redseven Entertainment, einem Unternehmen der Red Arrow Studios, zusammen mit La Paloma produziert.Ausstrahlung der finalen Folge am Freitag, 3. April 2020 um 17:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos bei https://www.tvnow.de/serien/krass-schule-die-jungen-lehrer-15972 verfügbar.Über "Krass Schule - Die jungen Lehrer"Gesponnene Intrigen, schwierige Schüler und verbotene Liebschaften: In der Daily-Soap "Krass Schule - Die jungen Lehrer" wird jungen Lehrkräften, aber auch den Schülern, einiges abverlangt. Der Druck ist hoch - und manche drohen daran zu scheitern.