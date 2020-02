Krapfengate: Österreich will ein echtes Krapfen-Emoji

Wien (ots) - Österreichs süßes "Kulturgut" wird mit Donut verwechselt. Stimmender Bevölkerung sollen Antrag bei Unicode-Konsortium für richtiges Krapfen-Emojiunterstützen.Ein Krapfen ist kein Donut! Croissants, Glückskekse und sogar deranglosächsische "Apple Pie" besitzen ein eigenes Emoji. Auch die bayerischeBrezen und das französische Baguette werden visualisiert. Krapfen dagegen werdenmit Donuts über den Kamm geschoren. Ein Missstand, den der WienerTraditionsbäcker Philipp Ströck kürzlich irritiert feststellen musste, als erüber sein Smartphone eine Nachricht zum Start der Krapfensaison an sein Teamsenden wollte. Wird das Wort "Krapfen" eingetippt, schlägt das Smartphone jedochein Donut-Emoji vor."Wir feiern heuer unser 50-jähriges Jubiläum. Seit jeher gehört der Krapfen zuden beliebtesten Produkten in unserem Sortiment. Und dann das! Diese falscheDarstellung tut dem Bäckerherz und den Millionen Krapfen-Fans weh. Nicht nur,dass der Krapfen dem Donut in sämtlichen Belangen überlegen ist und einen fixenPlatz in der alpenländischen Küche hat; hier wird ein klarer Fake-Fact serviert!Denn ein Krapfen ist kein Donut!" , zeigt sich Ströck entsetzt.#Krapfengate: Dem Krapfen sein eigenes EmojiÜber 100 Millionen Krapfen (Stand: 2005) werden laut Agrarmarkt Austria (AMA)jährlich in Österreich verspeist. Mit einem durchschnittlichen Durchmesser vonneun Zentimetern ergeben die Krapfen aneinander gereiht die Strecke von Wiennach Tokio (9.127 Kilometer). 50 Prozent der rot-weiß-roten Krapfen werden inder Faschingszeit genossen. Der statistische Durchschnittskonsum an Krapfen proÖsterreicher liegt bei 12,5 Stück im Jahr. Krapfen haben also einen wichtigenStellenwert bei den Österreichern. Sie sind das Symbol der Faschingszeitschlechthin und stehen für die fröhlichste Zeit des Jahres, in der nicht allesganz so ernst genommen werden muss."Krapfen haben nicht nur in Österreich zur Faschingszeit einen wichtigenStellenwert, sondern auch in Teilen Deutschlands und der Schweiz. Das gab mirden Anlass, wichtige Aufklärungsarbeit für ein symbolträchtiges Kulturgut zuleisten" , zeigt sich der Impulsgeber der Initiative motiviert.Gemeinsam soll nun dem "Skandal" um das süße Kulturgut ein Ende gesetzt werden.Mit starken Stimmen aus der Bevölkerung wird der Antrag beim US-amerikanischenUnicode-Konsortium vorgelegt werden, um endlich auf die Smartphones zu bringen,was Feinschmeckern schon lange fehlt. Das Konsortium entscheidet unter anderemaufgrund der Relevanz, ob ein neues Emoji in die Kollektion aufgenommen wird.Bis dahin gibt es zur Überbrückung einen eigenen Krapfen-Sticker für Smartphoneszum Download, um zu zeigen, dass der Krapfen auch in der digitalen Welt zumFasching gehört. Krapfen-Fans können sich unter https://www.krapfengate.at mitihrer Stimme beteiligen, um den Fake-Fact rund um das Donut-Emoji aufzuklärenund dem Krapfen endlich sein eigenes Emoji zu verschaffen.Über StröckDas Familienunternehmen mit zwei Produktionsstandorten in Wien Donaustadt wurde1970 gegründet, umfasst bereits 74 Filialen in Wien und Umgebung und beschäftigtüber 1.600 Mitarbeiter. Mit 80 Lehrlingen investiert das Unternehmen in dieAusbildung der nächsten Generation. Brot und Gebäck ohne Zusatzstoffe, langeTeigreife und ein breites veganes und vegetarisches Sortiment mit Heißgetränkenin Bio-Fairtrade-Qualität überzeugen die Kunden Tag für Tag. Der Bioanteil desverwendeten Mehls liegt bereits bei 50 Prozent, das Getreide stammt zu 100Prozent aus Österreich. Das Restaurant "Ströck Feierabend" im dritten WienerGemeindebezirk serviert Speisen rund ums Brot und setzt auf regionale undsaisonale Zutaten; viele davon werden im eigenen Garten in Aspern geerntet.Krapfen sind das ganze Jahr über fixer Bestandteil im Angebot und in den Herzender Wiener fest verankert. Die Marillenmarmelade für die Krapfen kommt direktaus der "GenussRegion Kittseer Marille" im Burgenland, dem Herkunftsort derFamilie Ströck. Mit 55 Prozent Fruchtanteil in der Marmelade schmeckt derKrapfen genauso, wie er soll: fruchtig und nicht zu süß. Weitere Informationenauf https://stroeck.at.Emoji-Sticker und Bilder zur Meldung Emoji-Sticker und Bilder hier downloaden! (https://leisure-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/office_leisure_at/Eh6VN5h3O41LnxxdRrPAsc0BQIZUIAP43sYI98JP91bUtw?e=y91O0U)Kontakt:leisure communicationsMarlies BrennTel.: +43 664 8563003mailto:mbrenn@leisure.athttps://www.leisure.at/presseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/68386/4508705OTS: leisure communications groupOriginal-Content von: leisure communications group, übermittelt durch news aktuell