"Krankmacher Handy?" - "planet e." im ZDF über smarten Elektrosmog (FOTO)

Mainz (ots) -Immer mehr Handys, immer mehr WLAN-Netze: Elektrosmog ist überall.Die meisten Menschen empfinden das nicht als Belastung. Doch manchesind überzeugt: Elektrosmog macht krank. "Krankmacher Handy?" fragtam Sonntag, 2. April 2017, 16.30 Uhr, die ZDF-Umweltreihe "planete.". Autorin Jenny Roller-Spoo berichtet über eine rätselhafteKrankheit und über eine Forschung, die nicht eindeutig klären kann,ob der Mobilfunk schädliche Auswirkungen hat oder nicht.Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit und Atemnot - diese Symptome werdendem Elektrohypersensibilitäts-Syndrom zugeordnet (EHS). Neue Studienscheinen zudem einen alten Verdacht zu bestätigen: Handystrahlungkönnte Krebs verursachen. Mario Babilon spürt die gesundheitlichenAuswirkungen von Elektrosmog am eigenen Leib. Die Leidensgeschichtedes Stuttgarter Professors für Informatik begann vor mehr als zehnJahren, als er vor allem nach langen Meetings an starkenKopfschmerzen litt. Die Ärzte konnten nicht helfen, und erst einZeitungsartikel brachte Mario Babilon auf die Idee, es könne sich umEHS handeln - eine Reaktion auf das neu installierte WLAN-Netzwerk inden Besprechungsräumen. Und er stellte bald fest: Ohne WLAN-Netze inseiner Umgebung geht es ihm deutlich besser. Und er ist keinEinzelfall: Laut einem Bericht des Bundesumweltministeriums an denDeutschen Bundestag bezeichnen sich in Deutschland etwa eine MillionMenschen als elektrosensibel.In Deutschland ist EHS nicht als Krankheit anerkannt. Das für denSchutz der Bevölkerung zuständige Bundesamt für Strahlenschutz hatjahrelang versucht, das Phänomen EHS in Studien nachzuweisen - dochohne Erfolg. Mittlerweile gilt das Krankheitsbild als ausgeforscht,weitere Studien sind vom Bundesamt zurzeit nicht geplant. Auch einenZusammenhang zwischen Krebserkrankungen und Mobilfunkstrahlung istlaut Bundesamt für Strahlenschutz nicht nachweisbar. Demgegenüberstehen Forscher wie der schwedische Onkologe Lennart Hardell, der inverschiedenen Studien einen Zusammenhang zwischen Krebs undHandynutzung hergestellt hat. Der Krebsforscher glaubt nicht nurdaran, dass Handystrahlung vor allem bei Vieltelefonierern das Risikovon Hirntumoren erhöht, er ist auch davon überzeugt, dass kritischeForschungsergebnisse systematisch ausgeblendet werden.