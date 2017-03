Krankheiten - ein Witz? Eckhart von Hirschhausen plädiert für humorvollen Umgang mit Krankheiten

Baierbrunn (ots) - Mit Humor den Diabetes betrachten: Das ist ausSicht des TV-Moderators und Mediziners Dr. Eckart von Hirschhausendurchaus hilfreich. In einer Kolumne für das Apothekenmagazin""Diabetes Ratgeber" betont Hirschhausen, über Krankheiten dürfe mannicht nur lachen, "man muss!" Denn alles, wovor man sich fürchte,werde erträglicher, wenn es mit Humor betrachtet werde. "Das Lebenist kein Ponyhof, Diabetes kein Zuckerschlecken - aber gerade aus denWidersprüchen des Lebens schöpft der Humor sein Potenzial." Er habees sich zur Lebensaufgabe gemacht, mit Humor über das ThemaGesundheit zu reden und den Zeigefinger nicht zum Drohen, sondern zumKitzeln zu verwenden: "Denn beim Lachen nimmt man ab! Nicht weil mandabei so sagenhaft viele Kalorien verbrauchen würde, sondern weil manbeim Lachen nicht essen kann."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 3/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell