Krankheit auch als Chance begreifen (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Jeder von uns wird im Laufe seines Lebensmal krank und dann auch wieder gesund. Wenn man aber die schlimmeNachricht einer chronischen Erkrankung bekommt, zieht es vielenerstmal den Boden unter den Füßen weg. Dagmar Ponto hat für unsnachgefragt, wie man Krankheit auch als Chance begreifen kann:Sprecherin: Eine der chronischen Krankheiten ist Typ-1-Diabetes,die oft junge Leute betrifft. Was heißt es für die Betroffenen, wennsie erfahren, dass sie an Diabetes erkrankt sind, haben wirChefredakteurin Anne-Bärbel Köhle vom Apothekenmagazin DiabetesRatgeber gefragt:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 12 SekundenNatürlich bedeutet die Diagnose erstmal einen Schock. Manche habendann das Gefühl ihr ganzes Leben gerät aus den Fugen, und dazu kommenAngst und Unsicherheit vor der Zukunft. Das ist aber auch erstmalganz normal.Sprecherin: Und dann muss man aus dem Tief wieder herausfinden undlernen, die Krankheit zu akzeptieren:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 20 SekundenAm Allerwichtigsten ist vermutlich erstmal der Glaube, dass man esschaffen kann, und das kann man auch mit Typ-1-Diabetes. Dazu brauchtman erstmal ein paar gute Begleiter, die zeigen, dass man mit derKrankheit gut leben kann. So können zum Beispiel Typ-1-Diabetiker inSchulungen lernen, wie man spritzt und misst, und ihreDiabetesberaterin fragen, wie sie es wie sie ihr Insulin zu denMahlzeiten dosieren.Sprecherin: Trotz aller Schwierigkeiten, sollte man positiv in dieZukunft schauen, und eine chronische Krankheit auch als Chancebegreifen:O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 15 SekundenViele Betroffene berichten, dass ihnen die Krankheit geholfen hat,besser auf sich und die eigene Gesundheit zu achten und auch eigeneBedürfnisse zu respektieren. Manchmal hilft einem die Krankheit jaauch, neue Perspektiven zu sehen und beruflich zum Beispiel, neueWege zu gehen.Abmoderationsvorschlag: Und der Diabetes Ratgeber macht Mut undberichtet, dass man viele Berufe kann auch gut mit Typ-1-Diabetesausführen kann.