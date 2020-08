Krankenversicherung für neue Beamtinnen und Beamte: Jetzt informieren

Berlin (ots) - Viele angehende Beamtinnen und Beamte beginnen in den kommenden Wochen ihre Ausbildung. Die meisten von ihnen werden sich daher erstmals mit dem Thema Krankenversicherung beschäftigen müssen. Dabei tauchen erfahrungsgemäß zahlreiche Fragen auf. Passende Antworten sowie ein übersichtliches und leicht verständliches Informationsangebot gibt es auf der Website http://www.beamte-in-der-pkv.de .Das Informationsportal zeigt, warum die Kombination aus Beihilfe und Privater Kranken- und Pflegeversicherung für frisch verbeamtete Staatsbedienstete besonders interessant ist. Zudem bietet es:Erfahrungsberichte junger Beamtinnen und Beamten mit ihrer KrankenversicherungErklärungen wichtiger FachbegriffeOrientierungshilfe auf dem Weg zu einer maßgeschneiderten KrankenversicherungInformationen zur Option einer pauschalen Beihilfe, die es in einigen Bundesländern gibtSchließlich informiert die Website auch über die Öffnungsaktion der Privaten Krankenversicherung (PKV). Sie garantiert allen neuen Beamtinnen und Beamten innerhalb von 6 Monaten nach der Verbeamtung unabhängig von Vorerkrankungen oder Behinderungen grundsätzlich einen erleichterten Zugang zu einer PKV.Freiwillig gesetzlich versicherte Beamtinnen und Beamte, die diese 6-Monats-Frist verpasst haben, können die Aufnahme in die PKV einmalig nachholen: Vom 1. Oktober 2020 bis 31. März 2021 können sie sich im Rahmen einer Sonderöffnungsaktion zu den Bedingungen der regulären Öffnungsaktion versichern.http://www.beamte-in-der-pkv.de/Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Unter den Linden 2110117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet http://www.pkv.deTwitter http://www.twitter.com/pkv_verbandWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58188/4688285OTS: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.Original-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell