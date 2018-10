Krankenversicherung für ausländische Studenten: Komplettschutz aus privater und gesetzlicher Versicherung (FOTO)

Neunkirchen-Seelscheid (ots) -DR-WALTER Auslandsversicherungen hat eine neue Lösung aus privaterund gesetzlicher Krankenversicherung für ausländische Studentenentwickelt. Mit Hilfe eines Online-Beratungstools von X-patrio könnenStudenten bereits vor Einreise den vollständigen Versicherungsschutzfür ihre Zeit in Deutschland online abschließen.www.german-student-insurance.comSich in Deutschland als ausländischer Student zu versichern, istganz schön kompliziert, wenn man die deutschen und europäischenRegelungen nicht kennt. Deshalb hat DR-WALTER die GERMAN STUDENTINSURANCE entwickelt. Damit bekommen Studierende aus dem Ausland denpassenden Krankenversicherungsschutz für die gesamte Dauer ihresDeutschland-Aufenthaltes: Entweder eine private oder eine gesetzlicheKrankenversicherung - oder eine Kombination aus beidem.Erfüllt alle Anforderungen an ein VisumFür ihren Visumsantrag brauchen Studierende aus demaußereuropäischen Ausland eine Krankenversicherung. Mit der neuenVersicherungslösung von DR-WALTER haben sie den vollständigenNachweis einer deutschen Krankenversicherung für ihr Visum. DennGERMAN STUDENT INSURANCE wird bei allen offiziellen Stellenanerkannt.Ohne deutsches Konto abschließbarÜblicherweise braucht man für eine Krankenversicherung eindeutsches Bankkonto und eine deutsche Wohnadresse. Mit der GERMANSTUDENT INSURANCE können angehende Studenten die privateKrankenversicherung bereits im Heimatland abschließen, ohne deutschesKonto und ohne deutschen Wohnsitz.Online-BeratungstoolNach der Eingabe einiger Daten zur Person und zum geplantenStudienaufenthalt wird eine Bedarfsanalyse erstellt und anschließenddie passende Versicherungskombination empfohlen: Alle ausländischenStudenten, die an einer deutschen Universität oder Hochschuleeingeschrieben sind, müssen eine gesetzliche Krankenversicherungabschließen. Diese gilt ab dem ersten Tag des Studiums. Wer vor demoffiziellen Beginn des Studiums einreist, braucht für diese Zeit eineprivate Krankenversicherung.Private Versicherung vor dem StudiumStudierende aus dem Ausland reisen oft nur einige Tage vorStudienbeginn ein und brauchen deshalb keine längerfristige privateKrankenversicherung. Mit der privaten Krankenversicherung EDUCARE24 Svon DR-WALTER zahlen Studierende nur 1,10 Euro pro Tag für die Zeitvor Studienbeginn in Deutschland. Die Versicherung wird taggenauabgerechnet.Gesetzliche Versicherung während des StudiumsIm Rahmen der GERMAN STUDENT INSURANCE sind Studenten währendihres Studium über die Techniker Krankenkasse (TK) bestensabgesichert. Die TK ist nach Versichertenzahlen die größtegesetzliche Krankenversicherung Deutschlands. Sie erfüllt ebenfallsalle Visumsanforderungen. Studierende aus dem Ausland zahlen dengesetzlichen studentischen Beitrag von rund 90 Euro im Monat.Direkte Abrechnung mit Ärzten und KrankenhäusernÜber die Versicherungslösung der GERMAN STUDENT INSURANCE könnenÄrzte und Krankenhäuser direkt mit den Versicherern abrechnen.Studenten brauchen sich nicht selbst darum zu kümmern.Als Ergänzung: Deutsches SperrkontoNeben einer Krankenversicherung brauchen Studierende aus demaußereuropäischen Ausland in der Regel ein Sperrkonto. Damit weisensie nach, dass sie sich während ihres Aufenthaltes in Deutschlandselbst versorgen können. Das Konto wird erst einmal bis zumEintreffen in Deutschland gesperrt. Auch nach der Freigabe gilt eineBeschränkung: Studierende können nur über eine begrenzte Höchstsummeverfügen, in der Regel sind das 720 Euro pro Monat.GERMAN BLOCKED ACCOUNTGenau wie bei der GERMAN STUDENT INSURANCE haben die Experten vonDR-WALTER in Zusammenarbeit mit den IT-Spezialisten von X-patrio dieoptimale Online-Lösung entwickelt: den GERMAN BLOCKED ACCOUNT Damitkönnen Studierende ganz unbürokratisch und bequem ein deutschesSperrkonto eröffnen und erhalten innerhalb kürzester Zeit eineBestätigung zur Vorlage bei den Behörden.www.german-blocked-account.comwww.german-student-insurance.comPressekontakt:DR-WALTER GmbHStefan Meyer02247 9194-778presse@dr-walter.comOriginal-Content von: DR-WALTER, übermittelt durch news aktuell