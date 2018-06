Krankenversicherung für Beamtenanfänger: Neues Informationsangebot online (FOTO)

Berlin (ots) -Sommerzeit ist Ausbildungszeit: Für die meisten Berufsanfängerbedeutet dies, dass sie sich erstmals mit dem ThemaKrankenversicherung beschäftigen müssen. Dabei tauchenerfahrungsgemäß viele Fragen auf. Für Beamtenanwärter und Referendaresteht jetzt mit der neuen Website www.beamte-in-der-pkv.de einübersichtliches und leicht verständliches Informationsangebot zurVerfügung.94 Prozent der Beamten in Deutschland sind privat versichert. Denndie finanzielle Unterstützung des Dienstherrn für Beamte (Beihilfe)und die ergänzende Private Krankenversicherung passen perfektzusammen. Die neue Internetseite zeigt, warum das so ist und erklärtwichtige Fachbegriffe. Eine Checkliste bietet Orientierung auf demWeg zu einer maßgeschneiderten Krankenversicherung.Die Private Krankenversicherung steht allen Neubeamten offen,unabhängig von Vorerkrankungen oder Behinderungen. Auch über diesesAngebot der bereits seit 1987 bestehenden "Öffnungsaktion" der PKVinformiert www.beamte-in-der-pkv.de ausführlich.Zusätzliche Informationen bietet die Website zur Neuregelung fürBeamtenanfänger in Hamburg. Denn anders als in allen anderenBundesländern gibt es dort für sie ab August 2018 die Option, einenBeitragszuschuss zur Gesetzlichen Krankenversicherung zu wählen. DieInternetseite erklärt, warum Neubeamte sich gut überlegen sollten, obsie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Glinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell