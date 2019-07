Krankenversicherung für Beamtenanfänger: Jetzt informieren

Berlin (ots) - Für viele angehende Beamte beginnt im Sommer dieAusbildungszeit. Die meisten von ihnen werden sich daher erstmals mitdem Thema Krankenversicherung beschäftigen müssen. Dabei tauchenerfahrungsgemäß zahlreiche Fragen auf. Für Beamtenanwärter undReferendare steht mit der neuen Website www.beamte-in-der-pkv.de einübersichtliches und leicht verständliches Informationsangebot zurVerfügung.94 Prozent der Beamten in Deutschland sind privat versichert. Denndie finanzielle Unterstützung des Dienstherrn für Beamte (Beihilfe)und die ergänzende Private Krankenversicherung passen perfektzusammen. Das Informationsportal zeigt, warum das so ist und erklärtwichtige Fachbegriffe. Eine Checkliste bietet Orientierung auf demWeg zu einer maßgeschneiderten Krankenversicherung.Die Private Krankenversicherung steht allen Neubeamten offen,unabhängig von Vorerkrankungen oder Behinderungen. Dieses Angebotgilt auch für Beamte in der Ausbildung. Nähere Informationen zudieser "Öffnungsaktion" der PKV gibt es ebenfalls aufwww.beamte-in-der-pkv.de.Zusätzliche Informationen bietet die Website zu Neuregelungenspeziell für Beamtenanfänger in den Bundesländern Bremen, Hamburgsowie ab 2020 in Brandenburg und Thüringen. Denn anders als in allenanderen Ländern gibt es hier die Option, die Beihilfe unwiderruflichabzuwählen und stattdessen einen Beitragszuschuss zur GesetzlichenKrankenversicherung zu erhalten. Warum Neubeamte sich gut überlegensollten, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, wirdebenfalls auf dem Informationsportal erläutert.Pressekontakt:Stefan Reker- Geschäftsführer -Leiter des Bereiches KommunikationVerband der Privaten Krankenversicherung e.V.Glinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030 / 20 45 89 - 44Telefax 030 / 20 45 89 - 33E-Mail stefan.reker@pkv.deInternet www.pkv.deTwitter www.twitter.com/pkv_verbandOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell