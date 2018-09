Krankenversicherung im Rentenalter (FOTO)

Berlin (ots) -Wer heute vorsorgt, vermeidet Überraschungen im Alter. Für Beamtegilt eine wichtige Besonderheit.Die hervorragende medizinische Versorgung in Deutschland wird imWesentlichen über die Beiträge zur Gesetzlichen und PrivatenKrankenversicherung finanziert. Und die entwickeln sich sehr ähnlich.So sind die Beiträge in beiden Systemen in den vergangenen 10 Jahrenum durchschnittlich gut drei Prozent pro Jahr gestiegen. Trotzdem: Jenach individueller Lebenssituation können die Beiträge auch schon malals zu hoch empfunden werden. Vor allem mit Blick auf das sinkendeEinkommen im Alter lohnt es daher, sich rechtzeitig mit den späterenKosten auseinanderzusetzen.Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) erhebt einenprozentualen Anteil vom Einkommen als Beitrag. Das bedeutet zumBeispiel, dass er mit jeder Gehaltserhöhung automatisch steigt. Zwargilt das nur bis zu einer gesetzlich festgelegten Höchstgrenze. Dochauch diese wird jedes Jahr nach oben angepasst. Dadurch klettert derBeitrag für die Betroffenen in der Kranken- und Pflegeversicherung imJahr 2019 automatisch von 803,30 Euro auf 846,24 Euro pro Monat.Kinderlose zahlen sogar noch mehr.Bei Renteneintritt sinken die Beiträge aufgrund dieser Mechaniknatürlich zunächst. Aber Vorsicht: Gleichzeitig werden Beiträge aufBetriebsrenten fällig - und unter Umständen auch auf weitereEinkommen wie Kapitalerträge oder Mieteinnahmen.In der Privaten Krankenversicherung (PKV) richten sich dieBeiträge ganz wesentlich nach dem gewählten Leistungsumfang und nichtnach dem Einkommen. Sie sind daher im Erwerbsleben oft günstiger alsin der GKV, sinken aber nicht aufgrund einer niedrigeren Rente.Allerdings bietet die PKV viele Möglichkeiten, passend vorzusorgen.So können die gegenüber der GKV eingesparten Beiträge zum Beispiel insogenannte Beitragsentlastungstarife investiert und damit diefinanzielle Belastung im Alter gesenkt werden.Eine Besonderheit gibt es übrigens für Beamte, die ja in der Regelprivat versichert sind: Im Ruhestand steigt ihre Beihilfe vomDienstherrn deutlich an. Entsprechend können sie ihrenVersicherungsschutz anpassen und der PKV-Beitrag sinkt. MehrInformationen unter www.beamte-in-der-pkv.de.Pressekontakt:Jens Wegner- Pressereferent -Verband der Privaten KrankenversicherungGlinkastraße 4010117 BerlinTelefon 030/204589-28Telefax 030/204589-33E-mail jens.wegner@pkv.deInternet www.pkv.deOriginal-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell