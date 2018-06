Krankenversicherung in der Elternzeit / Versicherungs-Know-how für Familien

München (ots) - Dank Elterngeld nutzen immer mehr Mütter und Väterdie Elternzeit, um die Entwicklung ihres Kindes in den besondersereignisreichen ersten Lebensjahren hautnah mitzuerleben. Elternhaben während der Auszeit vom Beruf aber nicht nur mehr Zeit für denNachwuchs - auch auf ihre Beitragszahlungen für die gesetzlicheKrankenversicherung hat die Elternzeit Einfluss. Meist müssen nämlichgar keine Beiträge entrichtet werden oder die Kosten fallen zumindestniedriger aus. Ob und wie viel gezahlt werden muss, ist individuellunterschiedlich, abhängig von der eigenen Versicherung und teilweiseauch von der des Ehepartners. Die Art der Versicherung spieltaußerdem auch eine Rolle bei der Absicherung des Kindes: Während esin der gesetzlichen Versicherung meist kostenfrei mitversichert ist,können auf privat krankenversicherte Eltern zusätzliche Kostenzukommen.Wer muss während der Elternzeit Beiträge für dieKrankenversicherung zahlen?Gesetzlich pflichtversicherte Arbeitnehmer/Empfänger von ALG IArbeitnehmer mit einem monatlichen Einkommen von weniger als 4.950Euro brutto sind gesetzlich pflichtversichert und während einerElternzeit beitragsfrei krankenversichert. Das gilt auch fürEmpfänger von Arbeitslosengeld I.Freiwillig gesetzlich versicherte ArbeitnehmerWer als Arbeitnehmer mehr als 4.950 Euro im Monat oder 59.400 Euroim Jahr verdient, ist nicht mehr versicherungspflichtig, kann sichaber freiwillig gesetzlich versichern. Ist der Ehe- oder eingetrageneLebenspartner ebenfalls gesetzlich versichert, fallen während derElternzeit keine Beiträge an.Bei freiwillig Versicherten, die keinen gesetzlich versichertenEhepartner haben, hängt die Beitragshöhe vom Familieneinkommen ab.Bei Verheirateten wird das eigene Einkommen mit dem des privatversicherten Partners addiert. Daraus wird dann der Beitragerrechnet. Elterngeld zählt zwar nicht zum Einkommen, dafür abersteuerpflichtiges Einkommen wie Kapitalerträge oder Mieteinnahmen.Auch für unverheiratete freiwillig Versicherte ist eine beitragsfreieVersicherung nicht möglich. Die Beiträge während der Elternzeitrichten sich hier ebenfalls nach dem steuerpflichtigen Einkommen, daswährend der Elternzeit besteht. Liegt neben dem Elterngeld keinEinkommen vor, zahlen Eltern einen Versicherungsbeitrag von rund 180Euro im Monat.Freiwillig gesetzlich versicherte SelbstständigeSelbstständige können zwar keine Elternzeit anmelden, aber sicheine Auszeit für die Kinderbetreuung nehmen und Elterngeld nehmen.Wenn sie in dieser Zeit keine Einkünfte aus der Selbstständigkeiterzielen, haben sie die Möglichkeit, ihre Beiträge zu reduzieren.Dann gilt die Mindestbemessungsgrenze für andere freiwilligVersicherte und der niedrigste mögliche Beitrag liegt bei rund 180Euro (statt bei etwa 400 Euro, die während der selbstständigenBerufstätigkeit als Mindestbeitrag anfallen). Wenn das Gewerbeabgemeldet wird, können sich ehemals Selbstständige auch über ihrengesetzlich versicherten Ehepartner kostenlos familienversichern.Freiwillig gesetzlich versicherte BeamteWährend der Elternzeit müssen weiterhin Beiträge gezahlt werden:Eine Familienversicherung oder beitragsfreie Versicherung ist nichtmöglich, solange noch ein Anspruch auf Beihilfe besteht. Währendeiner Beurlaubung, zum Beispiel im Anschluss an die Elternzeit, fälltder Beihilfeanspruch jedoch weg und verheiratete Eltern können sichüber ihren gesetzlich versicherten Ehepartner familienversichern.StudentenPflichtversicherte Studenten zahlen den gleichen Beitrag für ihreKrankenversicherung, wenn sie weiterhin an ihrer Hochschuleeingeschrieben sind. Wenn sie sich exmatrikulieren und einengesetzlich versicherten Ehepartner haben, können sie sich auch überdiesen beitragsfrei versichern.Privat VersicherteWährend der Elternzeit bleiben Mütter und Väter privatkrankenversichert und müssen auch den bisherigen Arbeitgeberanteilübernehmen. Eine kostenfreie Familienversicherung über den gesetzlichversicherten Ehe- oder Lebenspartner ist nicht möglich.Wann kann ich mein Kind kostenlos mitversichern?In vielen Fällen können Kinder in der gesetzlichenKrankenversicherung bis zum Alter von 23 Jahren kostenlosmitversichert werden, solange ihre Einkünfte unter 435 Euro im Monatliegen oder sie mit einem Minijob maximal 450 Euro monatlichverdienen. Ob eine Familienversicherung möglich ist, hängt von derVersicherung und teilweise auch vom Einkommen der Eltern ab.Wenn beide Eltern gesetzlich versichert sindSind beide Partner Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse,können sie frei entscheiden, bei wem das Kind mitversichert wird -egal, ob sie bei derselben oder bei verschiedenen Kassen versichertsind.Wenn ein Elternteil gesetzlich und ein Elternteil privatversichert istIst ein Elternteil privat versichert und verdient weniger als4.950 Euro brutto im Monat, können Eltern ebenfalls frei entscheiden,ob das Kind kostenfrei in der gesetzlichen oder mit Mehrkosten in derprivaten Versicherung mitversichert wird. Verdient der privatVersicherte mehr als 4.950 Euro monatlich, können Eltern nur dannfrei entscheiden, wenn der gesetzlich Versicherte mehr als die privatversicherte Person verdient. Verdient jedoch der privat versicherte Elternteil mehr, ist eine kostenfreie Familienversicherung nicht möglich und das Kind muss selbst gesetzlich oder privat versichert werden.Wenn beide Eltern privat versichert sindWenn beide Elternteile bei einer privaten Versicherung sind, können sie ebenfalls frei entscheiden, bei wem das Kind mitversichert wird. In der Regel ist dies jedoch nicht ohne zusätzliche Kosten - wie in der gesetzlichen Krankenversicherung der Fall - möglich.Regelmäßiges Update an die KasseKrankenkassen müssen regelmäßig prüfen, ob die Voraussetzungen für eine kostenfreie Familienversicherung noch gegeben sind. Dafür müssen Kunden einen Fragebogen ausfüllen und an ihre Kasse zurückschicken. Bei der Siemens-Betriebskrankenkasse SBK geht das auch digital über eine Online-Geschäftsstelle. 