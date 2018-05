Krankenkassen und Deutsche Diabetes Gesellschaft disqualifizieren sich selbst

Berlin (ots) - Zur heutigen Pressekonferenz von Vertreterngesetzlicher Krankenkassen, Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) undFoodwatch kommentiert Christoph Minhoff, Hauptgeschäftsführer desSpitzenverbands der Deutschen Lebensmittelwirtschaft, Bund fürLebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL):"Wir als Lebensmittelwirtschaft benötigen keine Belehrungen vonInteressensgruppen, weil wir seit Jahren handeln und beispielsweisestetig innovative Rezepturen entwickeln, bestehende optimieren undüber Nährwerte und Inhaltsstoffe aufklären. Wir zeigen Verantwortungund sind dialogbereit. In einem Runden Tisch mit demBundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft setzen wir unskonstruktiv mit Fragen der Ernährung, der Rezepturen und derKennzeichnung von Lebensmitteln auseinander. Grundsätzlich begrüßenwir es, wenn sich gesellschaftliche Akteure aktiv mit sinnvollenMaßnahmen in die Debatte um einen gesunden Lebensstil einbringen.Doch diejenigen, die heute ihren offenen Brief an die Bundeskanzlerinvorstellen, glänzen nicht durch Eigeninitiative, sondern lediglichdurch fragwürdige Schuldzuweisungen und falschadressierteForderungen. Statt ständig mit dem Finger auf andere zu zeigen,könnten die Techniker Krankenkasse, die AOK und die von derPharmaindustrie finanzierte Deutsche Diabetes Gesellschaft ihreeigenen Angebote verbessern und den Menschen kostenlosen Zugang zuErnährungskursen und Bewegungs- und Entspannungsprogrammenverschaffen. Statt immer mehr Pillen zu verschreiben, sollte lieberin sachliche Aufklärung investiert werden! Wir empfinden es alsklares Foul der DDG und der zwei gesetzlichen Krankenkassen, die überihren Spitzenverband dem Runden Tisch ebenfalls angehören, diesen miteinem offenen Brief an die Bundeskanzlerin zu torpedieren. DieseAktion nur eine Woche nach dem Auftakttreffen des Runden Tischeszeugt von einer sehr geringen Wertschätzung gegenüber demBundesministerium und dem fehlenden Willen zusammen mit allenParteien eine gemeinsame, erfolgsversprechende Strategie zuerarbeiten. Ich fordere daher die DDG und die gesetzlichenKrankenkassen auf, entweder ihre billige Agitation einzustellen undzu einer sachlichen Diskussion zurückzukehren oder den gemeinsamenRunden Tisch zu verlassen!"Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Der BLL ist der Spitzenverband der deutschenLebensmittelwirtschaft. Ihm gehören ca. 500 Verbände und Unternehmender gesamten Lebensmittelkette - Industrie, Handel, Handwerk,Landwirtschaft und angrenzende Gebiete - sowie zahlreicheEinzelmitglieder an.Pressekontakt:Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Christoph MinhoffHauptgeschäftsführerClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-135, E-Mail: cminhoff@bll.deBLL-ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaTel.: +49 30 206143-127,E-Mail: mstruck@bll.de, Web: www.bll.de,Twitter: https://twitter.com/BLL_de, Facebook:https://facebook.com/BLL.deOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell