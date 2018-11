Krankenkassen schicken Tausende Klagen an Sozialgericht

HAMBURG (dpa-AFX) - Gesetzliche Krankenkassen haben beim Hamburger Sozialgericht in der vergangenen Woche mehrere Tausend Klagen gegen Krankenhäuser eingereicht.



Damit wollten sie sich etwaige Erstattungsansprüche gegenüber den Kliniken sichern, teilte ein Sprecher des Sozialgerichtes Hamburg am Freitag mit. Die Krankenkassen fordern demnach in diesen Verfahren Rückzahlung von Vergütungen, die sie in den Jahren 2016 und davor für stationäre Behandlungen ihrer Mitglieder aus ihrer Sicht zu viel gezahlt haben.

Die Klagewelle sei durch das vergangene Woche vom Bundestag beschlossene Pflegepersonal-Stärkungsgesetz ausgelöst worden. Darin sei die Verjährungsfrist für Ansprüche der Krankenkassen auf Rückzahlung geleisteter Vergütungen von vier auf zwei Jahre verkürzt worden. Zugleich hätten die Krankenkassen Rückzahlungsansprüche aus der Zeit bis einschließlich 2016 noch kurzfristig bis zum 09. November erheben müssen, um sie nicht zu verlieren.

Es seien fast 3000 derartige Klagen eingegangen, sagte der Sprecher. Die Zahl der Fälle sei jedoch weit größer, weil es sich um viele Sammelklagen mit zum Teil mehreren hundert Abrechnungsfällen handele. Zum Vergleich: 2017 gingen insgesamt knapp 9000 Klagen beim Sozialgericht ein.

Allein die Erfassung der neuen Klagen werden nach Angaben des Sprechers noch Wochen in Anspruch nehmen. Zudem binde die Klagewelle auf Jahre hinaus Arbeitskraft bei Richtern und in der Verwaltung. Dadurch würden sich auch solche vorrangig bearbeiteten Verfahren verlängern, in denen es um dringende Bürgerangelegenheiten gehe./alk/DP/tos