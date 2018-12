Krankenkassen machen Überschuss - zu Lasten der Versorgungssicherheit

Berlin (ots) - "Anstatt immer höhere Überschüsse zu erzielen,sollte die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) auch dieVersorgungssicherheit in den Fokus nehmen", kommentiert Dr. HermannKortland, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandesder Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), eine Pressemitteilung desBundesministeriums für Gesundheit. Darin wurde der Überschuss der GKVfür die ersten drei Quartale 2018 auf 1,9 Milliarden Euro taxiert.So sind allein die Einsparungen, die die GKV durch Rabattverträgeerzielt hat, um 9 Prozent gestiegen. "Rabattverträge dürfen nichtalleine Einsparungen zum Ziel haben. Krankenkassen müssen auch dieVersorgungssicherheit im Blick haben. Eine gesetzliche Vorgabe, dassKrankenkassen mit mindestens drei Herstellern Rabattverträgeabschließen müssen, würde die Gefahr von Lieferengpässen verringern",ergänzt Kortland mit Blick auf das geplante "Gesetz für mehrSicherheit in der Arzneimittelversorgung" (GSAV)."Arzneimittel, bei denen ein Engpass in der Versorgung einbesonderes Risiko darstellen würde, sollten grundsätzlich vonAusschreibungen der Krankenkassen freigestellt sein. Dies betrifftbeispielsweise die Herstellung von Zubereitungen in der Onkologie.Rabattverträge sind in diesem sensiblen Versorgungsbereich fehl amPlatz und stellen einen Nährboden für zukünftige Versorgungsengpässedar", so Kortland weiter.In den ersten drei Quartalen 2018 liegt die Steigerung derAusgaben für Arzneimittel (3,5 Prozent) unter der Steigerungsrate derGesamtausgaben der GKV (3,8 Prozent) gegenüber dem Vorjahr. DieGesamtrücklagen der GKV liegen nun auf einem Rekordniveau von 21Milliarden Euro.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 420Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.Pressekontakt:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deHolger WannenwetschReferent Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-122wannenwetsch@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell