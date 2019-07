Krankenkassen laden per Brief zum Darmkrebs-Screening ein

Baierbrunn (ots) - Seit diesem Monat laden die gesetzlichenKrankenkassen ihre Versicherten ab 50 Jahren mit einem Schreiben zuVorsorge- und Früherkennungsuntersuchungen von Darmkrebs ein. Dennnoch immer sterben in Deutschland jährlich mehr als 25.000 Menschenan diesem Tumor. Die direkte Ansprache soll dazu beitragen, dieseZahl zu senken. Er erwarte eine bessere Teilnahme amDarmkrebs-Screening durch die Einladung zu Darmspiegelung(Koloskopie) und Stuhltest, betont im Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau" Professor Thomas Seufferlein, ärztlicher Direktor der Klinikfür Innere Medizin I am Universitätsklinikum Ulm.Der Stuhltest weist äußerlich nicht sichtbares Blut im Stuhl nach.Er liefert damit einen indirekten Hinweis auf Darmkrebs und nochgutartige Vorstufen (Polypen, Adenome). Einem Blutnachweis sollteeine Koloskopie folgen. Ergibt sie, dass ein Frühstadium vonDarmkrebs vorliegt, bestehen sehr gute Heilungschancen.Gastroenterologen entfernen das bösartig veränderte Gewebe in einemchirurgischen Eingriff.Allerdings gibt es Krebsvorstufen, die nicht bluten - und durchden Stuhltest nicht erkannt werden, wie Seufferlein erklärt. "Deshalbeignen sich Stuhltests vor allem zur Früherkennung von Krebs,Darmspiegelungen hingegen zusätzlich zur Vorsorge." Bei dieserMethode untersuchen Fachärzte das Darminnere. Sie erkennen Adenome somit einer Verlässlichkeit von rund 95 Prozent.Ausführliche Informationen über das Darmkrebs-Screening findenLeserinnen und Leser in der neuen "Apotheken Umschau".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 7/2019 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell