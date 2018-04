Krankenkassen: Techniker folgt den Pionieren bei der elektronischen Gesundheitsakte

Hamburg (ots) - Heute stellt die Techniker Krankenkasse (TK) ihreelektronische Gesundheitsakte (eGA) vor. In der Einladung zurPressekonferenz wird diese als die "erste bundesweite elektronischeGesundheitsakte" bezeichnet. Experten wird dies verwundern. Dennsolche Akten gibt es bereits: So bietet zum Beispiel dasMedTech-Unternehmen vitabook seit vielen Jahren elektronischeGesundheitsakten an - bundesweit. Auch die Aussage der TK in demEinladungsschreiben, als erste Krankenkasse eine eGA zur Verfügung zustellen, dürfte mehrere andere bundesweit tätige Kassen in Erstaunenversetzen. Denn dort haben die Versicherten bereits die Möglichkeit,sich eine eGA finanzieren zu lassen. Und zwar von einemService-Provider ihrer Wahl.Als "dritte Revolution" bezeichnet die TK die Einführung ihrereGA. Sie sorge "erstmals dafür, dass Patienten Überblick über ihreGesundheitsdaten bekommen." Ebendiese Möglichkeit haben allerdingsNutzer von Service-Providern wie vitabook seit langem. Rund 200.000Patienten sind bereits bei vitabook registriert - direkt oder übermedizinische Leistungserbringer. Patienten können in dervitabook-Akte ihre Gesundheitsdaten übersichtlich sortiert speichernund verwalten. Dabei unterliegen die Daten ausschließlich der Hoheitdes Kontoinhabers. Das bedeutet, er allein entscheidet, wem er welcheDaten zeigt.Was die TK einen "Meilenstein" und nach Einführung dergesetzlichen Krankenversicherung 1883 und Einführung des freienKassenwahlrechts 1996 eine "Revolution" nennt, existiert alsobereits, unter anderem von vitabook. Das Unternehmen ist einunabhängiger Anbieter. Für den Patienten heißt das: Er kann die eGAimmer nutzen, egal bei welcher Krankenkasse er versichert ist. Beieinem Wechsel werden die Daten einfach mitgenommen. Nicht jedemdürfte zudem wohl dabei sein, persönliche Gesundheitsdaten in einerausgerechnet von seiner Krankenkasse angebotenen eGA zu hinterlegen.Während andere Krankenkassen ihren Versicherten eine eGAfinanzieren und ihnen überlassen, für welchen Anbieter sie sichentscheiden, setzt die TK auf eine kasseneigene Akte. "Wer in seinerPresseankündigung davon spricht, dass die eGA das Systemdemokratisiert, kann nicht gleichzeitig seinen Versicherten das freieWahlrecht absprechen. Wir haben in Deutschland das freie Apotheker-und Ärztewahlrecht. Das muss auch für die so wichtigen elektronischenGesundheitsakten gelten", fordert vitabook-CEO Markus Bönig.Über vitabookvitabook ist ein deutscher Anbieter digitaler Gesundheitskonten.Das Unternehmen bietet Patienten eine Plattform für seineGesundheitsdaten - dabei können sämtliche medizinischen Daten vonÄrzten, Kliniken, Laboren u.v.m. gesammelt sowie selbst verwaltetwerden. Die Daten werden stark verschlüsselt und liegen in derMicrosoft Cloud Deutschland, also hochgesichert in zwei deutschenTelekom-Rechenzentren. www.vitabook.dePressekontakt:vitabook GmbHJessica TittelAlsterdorfer Markt 6, 22297 HamburgTel.: 040 537 98 1563E-Mail: jessica.tittel@vitabook.deOriginal-Content von: vitabook, übermittelt durch news aktuell