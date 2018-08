Krankenhausversorgung von Menschen mit Behinderung: Das müssen die neuen Qualitätsverträge leisten

Berlin (ots) -- Seit dem 15. August 2018 können deutsche Krankenhäuser und-kassen Qualitätsverträge zur besseren Patientenversorgunganbahnen- Ein Bereich dieser Qualitätsverträge stellt die Versorgung vonMenschen mit geistigen Behinderungen oder schwerenMehrfachbehinderungen dar- Der DEKV hat fünf Bereiche definiert, in denen sich dieVersorgung dieser Patientengruppe verbessern mussIn Deutschland leben rund 7,8 Millionen Menschen mitSchwerbehinderung. Für einige von ihnen könnte sich dieVersorgungsqualität während Krankenhausaufenthalten bald verändern.Denn seit letzter Woche dürfen deutsche Krankenhäuser und -kassenQualitätsverträge verhandeln und abschließen, um die Versorgung vonMenschen mit geistiger Behinderung oder schwerenMehrfachbehinderungen zu verbessern. Der Deutsche EvangelischeKrankenhausverband e.V. (DEKV) setzt sich seit jeher für dieInteressen dieser Patientengruppe ein und sieht auf Basis seinerErfahrung in fünf Punkten Handlungsbedarf:1. Strukturiertes AufnahmemanagementHäufig stellt bereits die Krankenhausaufnahme von Menschen mitgeistigen Behinderungen oder schweren Mehrfachbehinderung eine großeHerausforderung sowohl für Patienten als auch das zuständige Personaldar. So fällt es dieser Patientengruppe oft schwer, sich an eine neueUmgebung anzupassen. Gleichzeitig ist es für die betreuenden Ärzteund das Pflegepersonal oft schwierig, eine richtige Schmerzdiagnostikmit den Patienten durchzuführen und das Krankheitsbild korrekteinzuordnen. Daher müssen Ärzte und Pfleger bereits bei der Aufnahmedieser Patienten mehr Zeit für die Betreuung haben. Auch müsstemöglich sein, eine vertraute Bezugsperson für den Menschen mitgeistigen Behinderungen oder schweren Mehrfachbehinderung mitaufzunehmen. Dies erleichtert die Eingewöhnung und die Kommunikationzu Beginn des Aufenthalts im Krankenhaus.2. Bezugsperson im KrankenhausMenschen mit geistigen Behinderungen haben oft Schwierigkeiten,sich an neue Personen zu gewöhnen. Umso wichtiger ist es, dass dieseMenschen während eines Krankenhausaufenthaltes eine Bezugspersonhaben, die sich verstärkt um sie kümmern kann. Diese Person mussentsprechend qualifiziert sein und genügend Zeit haben, um diefachgerechte Versorgung sicherstellen zu können. So muss es dieserPerson möglich sein, Ansprechpartner für sämtliche Fragen zu sein,den Krankenhausaufenthalt zu koordinieren und stets für den Patientenzur Verfügung zu stehen. Es muss sich dabei allerdings nichtzwangsweise um eine interne Pflegekraft aus dem Krankenhaus handeln.3. KommunikationOft fällt es schwer, das Krankheitsbild von Menschen mitBehinderungen richtig zu diagnostizieren, einzuschätzen und zubehandeln, da zum Beispiel die Äußerung von Schmerzen für dieseMenschen eine große Herausforderung darstellt. Daher muss unteranderem die Möglichkeit geschaffen werden, bei komplizierten FällenFallkonferenzen einberufen zu können. In diesen können sich mehrereExperten über das weitere Vorgehen austauschen, damit der Patient diebestmögliche Versorgung erhält.4. Strukturiertes EntlassungsmanagementSo schwer es vielen Menschen mit Behinderungen fällt, sich in eineneue Umgebung einzugewöhnen, so schwer fällt es ihnen auch, sich auseiner gewohnten Umgebung zu verabschieden. Deshalb muss auch dieEntlassung auf die individuellen Bedürfnisse dieser Patientengruppeangepasst werden und dafür muss zusätzliche Zeit eingeräumt werden.Auch muss gewährleistet sein, dass die Patienteninformationen desKrankenhausaufenthaltes in die betreuende Einrichtung und zumbehandelnden Arzt vor Ort zurückfließen. Nur so kann eine hochwertigeWeiterversorgung nach dem Krankenhausaufenthalt garantiert werden. Esdarf keine Lücke in der Behandlungskette dieser Patienten entstehen.Hierfür müssen neue Bedingungen geschaffen werden, die über diebislang bestehenden Regelungen für das Entlassungsmanagement aus demOktober 2017 hinausgehen.5. Aus-, Fort- und WeiterbildungUm Menschen mit Behinderungen eine optimale Versorgung zugewährleisten, ist es nötig, dass das Krankenhauspersonal regelmäßigfachlich geschult wird. Aus diesem Grund sind Aus-, Fort- undWeiterbildungen in diesem Bereich ungemein wichtig, um die Qualitätder Versorgung zu sichern. Es sollte vonseiten der Krankenhausträgerverbindlich vorgegeben werden, wie und in welchem Umfang dieMitarbeiter und Mitarbeiterinnen an solchen Fortbildungsmaßnahmenteilnehmen müssen.Christoph Radbruch, Vorsitzender des DEKV, kommentiert:"Evangelische Krankenhäuser engagieren sich seit jeher bei derVersorgung von Menschen mit Behinderung. Unsere Pflegekräfte, Ärzteund Therapeuten verfügen über vertieftes Wissen und umfangreicheErfahrung mit behinderungstypischen Krankheitsbildern undProblemlagen dieser Patientengruppe. Diese Patientengruppen bringendie gewohnten Abläufe im Krankenhaus durcheinander. Daher begrüßt derDEKV die Möglichkeit, nun Qualitätsverträge mit Krankenkassen zurzuwendungsorientierten Versorgung dieser Patientengruppe abschließenzu können. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zuminklusiven Krankenhaus und dient der Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland. Dadurch wirdermöglicht, dass der zusätzliche Zeitaufwand in Krankenhäusernzukünftig von den Krankenkassen finanziert wird.Auf Basis unserer langjährigen Erfahrung, sehen wir in fünfBereichen der Versorgung von Menschen mit BehinderungenHandlungsbedarf und raten Krankenhausträgern und Krankenkassen, dieindividuellen Qualitätsverträge mit Fokus auf diese Bereiche zuerstellen. Auf diese Weise kann die Qualität der Versorgung vonMenschen mit Behinderung erhöht werden und die Erprobungszeit derQualitätsverträge positive Ergebnisse hervorbringen."Das sind die Hintergründe der Schaffung von Qualitätsverträgen DieMöglichkeit, Qualitätsverträge zwischen Krankenhäusern und -kassen zuschließen, wurde im Rahmen des Krankenhausstrukturgesetzes (KHSG) imJahr 2015 geschaffen. 2017 wählte der Gemeinsame Bundesausschuss(G-BA) vier Bereiche aus, für die zunächst Qualitätsverträgemodellhaft geschlossen werden dürfen:- Respirator-Entwöhnung von langzeitbeatmeten Patientinnen undPatienten- Prävention des postoperativen Delirs von älteren Patientinnen undPatienten- Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung oder schwerenMehrfachbehinderungen im Krankenhaus- Endoprothetische GelenkversorgungNun haben sich der Spitzenverband Bund der Krankenkassen und dieDeutsche Krankenhausgesellschaft auf verbindliche Rahmenvorgaben fürden Inhalt der Qualitätsverträge geeinigt. Seit dem 15. August 2018können Krankenhäuser und -kassen Qualitätsverträge verhandeln undabschließen, die ab dem 01.07.2019 gültig werden und befristet bisEnde Juni 2023 gelten. Dann werden die Ergebnisse der Modellvorhabenin einer Abschlussevaluation mit Blick auf zukünftigeVersorgungsleistungen eingeordnet.