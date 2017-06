Krankenhausseelsorge: Asklepios und Evangelisch-Lutherische Kirche verstärken Zusammenarbeit in Hamburg

Hamburg (ots) -- Große Anerkennung für die Arbeit der Seelsorger in den siebenHamburger Asklepios Kliniken- Asklepios leistet ideelle und künftig auch finanzielleUnterstützung- Steigende Inanspruchnahme der Seelsorger: Intensive Gespräche mitPatienten und Angehörigen, Team-Begleitungen in Krisensituationen- Angebot umfasst Andachten und Gottesdienste- Abschiedsräume und "Räume der Stille" sind überkonfessionellgestaltetPatienten, Angehörige und Klinikmitarbeiter in schwierigenSituationen zu trösten, sie zu begleiten, mit ihnen zu beten, das istseit vielen Jahren gelebter Arbeitsalltag der Seelsorgerinnen undSeelsorger in den Hamburger Asklepios Kliniken. Insgesamt engagierensich 13 evangelisch-lutherische und zwei römisch-katholischeKrankenhausseelsorger vor Ort in den Einrichtungen der Klinikgruppeund stehen den Betroffenen zur Verfügung, wann immer Rat und ihreHilfe gebraucht werden. In Anerkennung dieser hoch geschätzten Arbeitder Seelsorgerinnen und Seelsorger haben die Asklepios Kliniken undder Ev.-Luth. Kirchenkreisverband Hamburg ihre Kooperation jetztintensiviert. Diese verstärkte Kooperation wirkt sich durch eineinterkonfessionelle Zusammenarbeit auch positiv auf die bestehendeseelsorgliche Arbeit der katholischen Kirche aus. Die Seelsorge wirdsomit weiterhin mit hoher Verlässlichkeit und mit der größtmöglichenQualität in den Kliniken präsent sein, und sie bleibt zugleich ingewohnter Form unabhängig. Daneben gibt es bei Bedarf für diePatienten seelsorgliche Angebote anderer Konfessionen. Dazu gibt esregelmäßige Kontakte zu Imamen, zu russisch-orthodoxen Priestern undzur jüdischen Gemeinde."Die Entscheidung von Asklepios, die Krankenhausseelsorgezukünftig durch eine Spende finanziell zu unterstützen, ist einegroße Wertschätzung für unsere langjährige und engagierte Arbeit inden sieben Asklepios-Häusern und darüber hinaus", sagt Ralf T.Brinkmann, Leitender Pastor des Kirchenkreisverbandes Hamburg undChef der Krankenhausseelsorge in 22 Krankenhäusern in derMetropolregion Hamburg. Die ideelle und finanzielle Unterstützung seieine Anerkennung für das kontinuierliche Wirken der Seelsorger. "Siebegleiten nicht nur Patienten und Angehörige in existentiellschwierigen Situationen, sondern sind auch für Pflegepersonal undÄrzteschaft kompetente Ansprechpartner bei beruflicher Belastung undethischen Entscheidungen, in Krisen und Notfällen", so PastorBrinkmann."Die langjährige, erfolgreiche Kooperation wird jetzt auf ein nochfesteres Fundament gestellt. Damit wollen wir gemeinsam zeigen, welchhohen Stellenwert die Krankenhausseelsorge heute im deutschenGesundheitswesen hat", sagt Dr. Thomas Wolfram, Vorsitzender derKonzerngeschäftsführung der Asklepios Kliniken Gruppe. "BeidenPartnern, Asklepios und dem evangelischen Kirchenkreisverband, warbei diesem Entschluss wichtig, dass Krankenhausseelsorge weiterhinüberkonfessionell gesehen wird und z.B. auch die katholischenSeelsorger mit einbezogen werden. Die beiden christlichen Kirchenstimmen sich hier untereinander ab, was die Verteilung der bereitgestellten Mittel betrifft", so Dr. Wolfram.Pastor Brinkmann erkennt in der Kooperation zwischen der Kircheund Asklepios mit Bezug auf die Seelsorge einen Signalcharakter fürdie Klinikbranche: "Ich hoffe, dass die Kooperation auch andereKrankenhäuser zu einer Intensivierung der Zusammenarbeit mit unsmotiviert. Die Präsenz von Seelsorge in der Klinik ist schließlichkeine nette Zugabe, sondern mittlerweile ein ernst zu nehmenderFaktor für das gute Image eines Krankenhauses. Zu einer erfolgreichenmedizinischen Behandlung gehört auch stets die persönliche Zuwendungzum Menschen. Gesundheit von Körper und Seele sind immer zusammen zudenken", so der Leitende Pastor.Unabhängigkeit der Krankenhausseelsorge bleibt erhaltenMit Bezug auf die Unabhängigkeit der Krankenhausseelsorge führtPastor Brinkmann aus: "Die finanzielle Unterstützung derKrankenhausseelsorge durch Asklepios ist nicht mit einerEinflussnahme auf die inhaltliche oder organisatorische Gestaltungunserer Arbeit verbunden. Die Krankenhausseelsorge desKirchenkreisverbandes Hamburg bleibt nach wie vor unabhängig unddamit ein neutraler Ansprechpartner sowohl für das Pflegepersonal alsauch für die Geschäftsführung. Absolute seelsorglicheVerschwiegenheit und das Beichtgeheimnis sind und bleibenunumstößliche Rahmenbedingungen."Vielfältige Angebote - auch überkonfessionell - bei steigendemBedarfPatienten, Angehörige und Klinikmitarbeiter können in denAsklepios Kliniken eine Vielzahl von Angeboten in Anspruch nehmen.Das persönliche Gespräch mit einem der 15 Seelsorgerinnen undSeelsorger, einem der vielen ehrenamtlichen Helfer oder den für eineseelsorgliche Begleitung ausgebildeten Vertretern andererGlaubensrichtungen ist sicherlich eine typische Situation. MitPatienten, die im Laufe des Gespräches religiöse Begleitung wünschen,wird aber auch gebetet, gesungen. Es wird unter Handauflegunggesegnet oder das Heilige Abendmahl angeboten. Katholische Patientenkönnen auf Wunsch einen Priester für die Spendung der Eucharistieoder die Krankensalbung in Anspruch nehmen. Die Kliniken haben auchspezielle Räumlichkeiten hergerichtet, in denen sich Menschen in Ruhezurückziehen können. Es gibt in jeder Asklepios Klinik einen "Raumder Stille", der überkonfessionell genutzt werden kann, z.T. sinddiese Räume mit einem Gebetsteppich ausgestattet. Dazu kommenspezielle Abschiedsräume. Es bestehen zudem Angebote in Form vonAndachten und Gottesdiensten. In der Asklepios Klinik Altona gibt esdafür sogar eine eigene Kapelle. Der Kontakt zu Geistlichen anderer,nicht-christlicher Glaubensrichtungen kann in allen Einrichtungen aufWunsch hergestellt werden. Im Maßregelvollzug in der Asklepios KlinikNord sind zudem regelmäßig ein Imam und ein russisch-orthodoxerPriester vor Ort.Wachsende Aufgaben für SeelsorgerInsgesamt hat der Bedarf an seelsorglicher Arbeit in denvergangenen Jahren stetig zugenommen. "Führten sie früher nurPatientengespräche und begleiteten Angehörige, so stehen sie heuteauch dem Pflegepersonal und der Ärzteschaft zur Verfügung. Beiberuflicher Belastung schüttet man ihnen gegenüber das Herz aus underfährt ein heilsames Gegenüber", berichtet der Leitende Pastor RalfT. Brinkmann. Immer stärker in Anspruch genommen werden ethischeEinzelfallgespräche, sogenannte ethische Fallbesprechungen. Hiermoderieren Krankenhausseelsorger in einem Kreis aus Angehörigen,Pflegepersonal und Ärzten das Gespräch, damit eine für alle Seitenethisch tragbare Entscheidung für den einzelnen Patienten getroffenwerden kann. Um diese vielfältigen Aufgaben und Situationen zubewältigen, haben alle Krankenhausseelsorger im KirchenkreisverbandHamburg zusätzlich eine Fortbildung zum "Ethikberater/in imGesundheitswesen" absolviert. Zu den weiteren Aufgaben gehören dieBegleitung von Eltern stillgeborener Kinder sowie deren Bestattung,die Einrichtung und Pflege des Raumes der Stille, die Begleitung vonTeams nach dem Tod eines/einer Kollegin. Hier werden oftmalsAbschieds- bzw. Gedenkfeiern im Krankenhaus gestaltet, die auchkirchlich nicht sozialisierte Menschen oder Menschen andererReligionen ansprechen. Das hat für das Team auf der Station oft eineentlastende Funktion. Außerdem sind Seelsorger oft Teil des Teamseiner Palliativstation. Einige Krankenhausseelsorger sind außerdembei der Aus- und Fortbildung des Pflegepersonals engagiert. So greiftdas Asklepios Bildungszentrum für Gesundheitsberufe (BZG) gerne aufPastoren zurück, wenn dort Seminare zur Begleitung Sterbenderangeboten werden.Für Interviews stehen Ihnen die folgendenKrankenhausseelsorgerinnen und Seelsorger gerne zur Verfügung:- Pastorin Bettina Kolwe-Schweda, Asklepios Klinik Altona,Tel.: (040) 181881-2981,E-Mail: b.kolweext@asklepios.com- Pastor Andreas Fraesdorff, Asklepios Klinik St. Georg,Tel.: (040) 181885-3544,E-Mail: a.fraesdorff@asklepios.com- Pastor Jörg Zimmermann, Asklepios Klinik Harburg,Tel.: (040) 181886-2133,E-Mail: jo.zimmermannext@asklepios.comÜber AsklepiosAsklepios zählt zu den führenden privaten Betreibern vonKrankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. DieKlinikgruppe mit Sitz in Hamburg verfolgt eine verantwortungsvolle,auf hohe Sicherheit und Qualität ausgerichtete nachhaltige Strategie.Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung durch denAlleingesellschafter Dr. Bernard große Broermann vor mehr als 30Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt die Klinik-Gruppe überrund 150 Gesundheitseinrichtungen in 14 Bundesländern zwischen derNordseeinsel Sylt und Lindau am Bodensee. Dazu zählenAkutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Fachkliniken,psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken,Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Asklepiosbeschäftigt bundesweit rund 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Im Geschäftsjahr 2016 wurden rund 2,3 Mio. Patienten in denEinrichtungen der Asklepios Gruppe behandelt. Asklepios betreibtzwölf eigene Bildungszentren, in denen pro Jahr mehr als 2.200 jungeMenschen in den Gesundheitsberufen ausgebildet werden.Über den Kirchenkreisverband Hamburg (KKVHH)Im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreisverband Hamburg (KKVHH)sind die Kirchenkreise Hamburg-Ost und Hamburg-West/Südholstein inder Verantwortung für gemeinsame Aufgaben verbunden. 1991 wurde derKirchenkreisverband Hamburg als eigenständige Körperschaft desöffentlichen Rechtes gegründet. Die Schwerpunkte sind:Krankenhausseelsorge in Hamburg und Umgebung, Zentrum für KSA undSupervision, Arbeitsstelle Ethik im Gesundheitswesen, AIDS-Seelsorge,ServiceTelefon Kirche und Diakonie Hamburg, Amt für Kirchenmusik undInternetportal www.kirche-hamburg.de. 