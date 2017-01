Krankenhausbetreiber Rhön-Klinikum mit neuer Führung

Weitere Suchergebnisse zu "Rhön-Klinikum":

BAD NEUSTADT AN DER SAALE (dpa-AFX) - Der Krankenhauskonzern Rhön-Klinikum erhält eine neue Führungsspitze.



Wie das unterfränkische Unternehmen am Freitagabend mitteilte, übernimmt vom 1. Februar an das bisherige Aufsichtsratsmitglied Stephan Holzinger den Vorstandsvorsitz. Martin Siebert (56), der derzeitige Vorstandsvorsitzende, werde den 49 Jahre alten Holzinger künftig als sein Stellvertreter unterstützen, hieß es. Rhön-Klinikum mit Sitz in Bad Neustadt an der Saale betreibt deutschlandweit elf Kliniken mit zuletzt knapp 5400 Betten./ukm/DP/he