Krankenhaus-Report 2017: AOK fordert schärfere Mindestmengenregelungen für mehr Qualität im Krankenhaus (FOTO)

Berlin (ots) -Je häufiger ein Eingriff erfolgt, desto besser sind dieBehandlungsergebnisse für den Patienten. Das belegenwissenschaftliche Untersuchungen immer wieder. Neue Analysen dazuenthält auch der aktuelle Krankenhaus-Report 2017, den dasWissenschaftliche Institut der AOK (WIdO) und der AOK-Bundesverbandvorstellen. Die AOK setzt sich seit langem dafür ein, dieMindestmengenregelungen in der stationären Versorgung auszuweiten.Sie geben vor, wie oft eine bestimmte Behandlung in einer Klinikdurchgeführt werden muss. "Die Mindestmengenregelungen müssen zumSchutz der Patienten dringend auf weitere stationäre Leistungenausgeweitet werden. Neben dem Hüftgelenkersatz sind diesbeispielsweise Schilddrüsen- und Brustkrebsoperationen oder auch dieGeburtshilfe", fordert deshalb Martin Litsch, Vorstandsvorsitzenderdes AOK-Bundesverbandes. Nur für sieben komplexe Leistungsbereichegibt es bislang gesetzliche Mindestmengenregelungen, darunterNierentransplantationen, Knieendoprothesen-Operationen sowie dieVersorgung von Frühchen.Auch Wissenschaftler und Fachgesellschaften empfehlenweitergehende Mindestmengenregelungen. Sie beziehen sichbeispielsweise auf den Hüftgelenkersatz bei Arthrose, für den sichder Zusammenhang zwischen der Behandlungshäufigkeit und demBehandlungsergebnis besonders deutlich zeigt. 134.000 AOK-Patientenerhielten in den Jahren 2012 bis 2014 in 1.064 Krankenhäusern beiArthrose ein neues Hüftgelenk. In einem Fünftel der Kliniken fandenmaximal 38 Operationen pro Jahr statt. Das Risiko für eine erneuteHüftoperation binnen Jahresfrist war für Patienten dieser Häuser mehrals doppelt so hoch wie für die Patienten, die in dem Fünftel derKliniken mit den höchsten Fallzahlen operiert wurden. In solchenZentren fanden 211 oder mehr planbare Hüft-OPs statt.Doch selbst wenn es Mindestmengenvorgaben gibt, werden diese invielen Kliniken Deutschlands nicht eingehalten, wie der Report anhandvon Operationen an der Speiseröhre sowie der Bauchspeicheldrüsebelegt. Führten 2014 rund 700 Krankenhäuser rund 12.000Bauchspeicheldrüsenoperationen durch, so erreichte knapp die Hälfteder Häuser die Mindestmenge von zehn nicht. Bei den Eingriffen an derSpeiseröhre waren es fast drei Viertel aller Kliniken. "Wir brauchenTransparenz darüber, welche Kliniken die Mindestmengen nichteinhalten. Per Gesetz sind diese Leistungen von den Krankenkassendann auch nicht zu bezahlen. Bei der Umsetzung dieses Weges brauchenwir deutlich mehr Mut und Willen aller Beteiligten", so Litschweiter.Zu den Lücken des Systems gehört auch, dass Kleinstversorger ihreLeistungen im Rahmen von Ausnahmeregelungen weiterhin anbietenkönnen, obwohl sie die Mindestmengen nicht einhalten. "Ob ein Hausmit Kleinstmengen im Einzelfall gute oder schlechte Arbeit geleistethat, ist statistisch nicht bewertbar und widerspricht demgrundlegenden Prinzip von Mindestmengen. Das gefährdet die Versorgungder Patienten", sagt Jürgen Klauber, Geschäftsführer des WIdO undMitherausgeber des Krankenhaus-Reports. "Wenn eine Mindestmengebesteht, muss das die Messlatte für alle Kliniken sein, so wie auchGeschwindigkeitsbeschränkungen im Straßenverkehr keine Ausnahmenkennen." Temporäre Ausnahmeregelungen seien nur gerechtfertigt, wenngute strukturelle Gründe vorliegen, beispielsweise gerade eine neueEinheit mit einem neuen Chefarzt aufgebaut wird.Prof. Dr. Hartwig Bauer, ehemaliger Generalsekretär der DeutschenGesellschaft für Chirurgie, sieht weitere Lücken in derMindestmengenregelung: "Den positiven Zusammenhang zwischenBehandlungshäufigkeit und -ergebnis gibt es nicht nur aufKlinikebene, sondern auch bei der Spezialisierung des Chirurgenselbst. Seine Erfahrung zeigt sich in kürzeren Operationszeiten unddamit geringeren Komplikationsraten. Doch dieses Wissen wird inDeutschland nicht umgesetzt." Wichtig seien außerdem die Einhaltungvon Leitlinien und die Organisationsstruktur des Krankenhauses. "Eineabgestimmte, eingeübte Prozesskette geht naturgemäß immer mit höherenMengen einher", so Bauer, der mit einem Appell schließt: "Wir wissenlängst, was zu tun ist, nur müssen wir auch tun, was wir wissen."Diese Forderung teilt auch der AOK-Bundesverband und setzt sichdafür ein, dass sich Kliniken in Zukunft stärker auf ihreKernkompetenzen konzentrieren und in Deutschland endlich einqualitätsorientierter Umbau der Krankenhauslandschaft stattfindet,der diesen Namen verdient.Hinweis an die Redaktionen: Alle Informationen sowie Bild- undTonmaterial finden Sie online auf www.aok-presse.de.