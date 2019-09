Baden-Baden (ots) -SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" am Dienstag,10. September 2019, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen / ModerationHendrike BrenninkmeyerNach einem Sturz wird ein "Marktcheck"-Zuschauer aus Kaub insKrankenhaus eingeliefert. Als der Patient wenige Tage späterentlassen wird, klagt er noch immer über große Schmerzen. Später musser erneut in die Notaufnahme. Eine andere Klinik stellt weitereschwerwiegende Verletzungen fest, mittlerweile sitzt der Patient imRollstuhl. Wer hätte anders reagieren müssen? Liegt einBehandlungsfehler vor? Die Klinik ist sich keiner Schuld bewusst, einPatientenanwalt sieht das anders. Das SWR Verbraucher- undWirtschaftsmagazin "Marktcheck" berichtet am Dienstag, 10. September2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Weitere Themen der Sendung:Handwerkersuche - wenn die Notlage ausgenutzt wirdFür einen Sicherungsaustausch schickt ein Notfalldienst einedeutlich höhere Rechnung als erwartet. Das ist kein Einzelfall.Häufig werden solche Handwerker über eine Firma im östlichen Bayernvermittelt. Wer steckt dahinter? Warum kann dieses Unternehmen solange aktiv sein?Kaffeemaschinen - welche brüht am besten?"Marktcheck" testet fünf Filterkaffeemaschinen vonMarkenherstellern. Das Labor vergleicht die Dauer der Brühzeit, dieTemperatur des frischen Kaffees und die Verarbeitung der Geräte.Kaffeekenner einer Stuttgarter Rösterei machen den Geschmackstest.Gebäudeversicherung - wenn die Erstattung auf sich warten lässtEine Familie aus Renningen nahm an, dass von Feuer, Wasser oderanderer Naturgewalten verursachte Schäden am Haus von ihrerGebäudeversicherung abgedeckt sind. Doch die Schadensregulierungihres Wasserschadens gestaltet sich schwierig und zieht sich hin,noch immer muss die Familie ihr Wohnzimmer über eine abgedichtete Türbetreten. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt, wannund für was Versicherungsschutz besteht.Weiße Sneakers - wie einfach ist die Reinigung?"Marktcheck" testet Reinigungstipps aus dem Internet für weißeSneakers."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung in der ARDMediathek (ARDmediathek.de) und unter SWR.de/marktcheck sowie aufYouTube (youtube.com/marktcheck) zu sehen. Fotos bei ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterSWR.de/kommunikationPressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell