Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,8. Mai 2018,20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Notfallrettung - wenn sich das Krankenhaus abmeldetNicht alle Kliniken sind für Notfälle ausgerüstet, ihnen fehlenAusstattung und Personal. Sie können sich in bestimmten Fällen sogarvom Notfall-Dienst abmelden. Notfallpatientinnen und -patienten, vorallem in ländlichen Regionen, müssen dann in eine oft weiterentfernte Klinik gebracht werden. So wird eine"Marktcheck"-Zuschauerin aus Iffezheim mit einer Darmverschlingungzum Notfall und ihre Behandlung von sechs Kliniken abgelehnt. Waskönnen Betroffene selbst in dieser Lage tun und was muss sichgrundsätzlich ändern?Rohrreinigung - wenn die Hilfe ziemlich teuer wirdEin "Marktcheck"-Zuschauer aus Mainz bestellt für seinenverstopften Abfluss einen Rohrreiniger über das Internet. Er soll fürdie einstündige Arbeit eine völlig überhöhte vierstellige Summebezahlen. Das ist kein Einzelfall im Südwesten. Was steckt dahinter?Telefonanschluss - wenn der Kunde hingehalten wirdFür ihr neues Zuhause beantragen "Marktcheck"-Zuschauer aus BadWurzach einen Telefon- und Internetanschluss. Doch die Telekomverweist auf die zuständige NeckarCom, die wiederum spielt den Ballzurück an die Telekom und so geht es weiter. Zum Leidwesen derAntragsteller. Axel Sonneborn hakt nach.Pedelec - wenn die Unsicherheit mitfährtE-Bikes oder Pedelecs sind stark gefragt. Doch der Boom hat seineSchattenseiten. Die Unfallrate mit den motorisierten Fahrrädern istin den vergangenen Jahren stark angestiegen. Auch eine StuttgarterRadlerin ist gestürzt, da sie die Schnelligkeit ihres Bikesunterschätzte. Sicherheitstrainings für den Umgang mit E-Bikes undPedelecs können helfen. "Marktcheck" besucht ein Training inStuttgart.Frischhaltefolie - welche funktioniert am besten?In Frischhaltefolie lassen sich Lebensmittel länger aufbewahren."Marktcheck" testet günstige und teure Frischhaltefolien ausSupermarkt und Discounter auf Alltagstauglichkeit,Frischhalte-Fähigkeit und Qualität. Mainzer Passanten übernehmen denPraxistest."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.