Krankenhäuser: Keine undifferenzierte Schließungspolitik - flächendeckende Versorgung sicherstellen

Berlin (ots) - Zu der aktuell veröffentlichten Studie derBertelsmann-Stiftung mit der Forderung nach Schließung von 800Krankenhäusern erklärt Bundesärztekammerpräsident Dr. KlausReinhardt:"Die von der Bundesregierung eingesetzte "Kommission gleichwertigeLebensverhältnisse" hat gerade erst die Bedeutung der Daseinsvorsorgeund Sicherung einer gut erreichbaren, wohnortnahenGesundheitsinfrastruktur herausgestellt und dasBundesgesundheitsministerium die Förderung von 120 kleineren Klinikenbundesweit beschlossen. Da ist es schon mehr als befremdlich, wenndie Bertelsmann-Stiftung jetzt pauschal die Schließung von 800Krankenhäusern fordert."Der Präsident der Bundesärztekammer stellt allerdings auch klar:"In Ballungsgebieten mit erhöhter Krankenhausdichte kann es durchaussinnvoll sein, dass Ärzte und Pflegepersonal in größeren StrukturenPatienten behandeln. Dadurch könnten Abläufe vereinfacht und diezunehmende Arbeitsverdichtung gemildert werden."Reinhardt warnte aber vor einer undifferenziertenSchließungspolitik: "Gerade im ländlichen Raum müssen wir dieflächendeckende Versorgung der Patienten sicherstellen. Deshalbmüssen wir mehr als bisher die sektorübergreifende Versorgunggemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten ausbauen. Wir müssen auchsogenannte Mitversorgeraspekte berücksichtigen. In HamburgerKrankenhäusern werden ja auch Patienten aus dem weiteren Umlandbehandelt. Das alles zeigt, dass man diese Fragen nicht vom grünenTisch aus entscheiden kann. Diese Fragen müssen vor Ort und von denLandes- und Kommunalpolitikern gemeinsam mit den Ärzten diskutiertwerden." Und schließlich dienten Kliniken und Praxen nicht nur derregulären medizinischen Versorgung, so Reinhardt, sondern müsstenauch aufgestellt sein für die medizinische Versorgung in Krisenfällenwie Epidemien und Großschadensereignissen."Wer auch immer mit welchen Ideen den Krankenhaussektor verändernwill, muss dem grundgesetzlichen Auftrag der Daseinsvorsorge, derGleichheit der Lebensverhältnisse und dem Feuerwehrwehr-Prinzip derKrankenhäuser im Katastrophenfall gerecht werden. Vor allem abermüssen wir Optionen diskutieren, wie wir der zunehmendenBehandlungsbedürftigkeit in unserer Gesellschaft bei gleichzeitigemFachkräftemangel begegnen wollen. Auch wenn wir die Zahl derKrankenhäuser reduzieren, reduzieren wir dadurch ja nicht die Zahlder Behandlungsfälle", mahnt Reinhardt.