Krank zur Arbeit? Lieber nicht! (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag: Wer krank ist, gehört ins Bett. Das klingtselbstverständlich, ist es aber nicht. Denn viele Arbeitnehmer habenden Ehrgeiz, auch dann zu arbeiten, wenn sie nicht gesund sind. PetraBröcker berichtet: Sprecherin: So manch einer, der krank zur Arbeitgeht, fühlt sich als "Held der Arbeit". Doch gerade wer eineansteckende Krankheit hat, schadet seiner Firma mehr, als dass er ihrnützt, sagt Christian Andrae von der "Apotheken Umschau":O-Ton Christian Andrae 15 sec."Ganz banal: Man steckt die Kollegen an. Das geht ganz schnell,denn die Viren lauern auf Türklinken, Wasserhähnen, Kaffeemaschinenoder im Kopierer. Und selbst wenn man keine ansteckende Krankheithat, zum Beispiel Migräne, ist es auch nicht gut. Denn dann ist mannicht so leistungsfähig und macht Fehler, das kann auch die Kollegengefährden."Sprecherin: Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass es für dieFirma mehr Geld kostet, wenn die Mitarbeiter krank zur Arbeit kommen,als wenn sie zu Hause im Bett bleiben:O-Ton Christian Andrae 10 sec."Das kostet die Firma richtig Geld. Das liegt zum einen daran,dass natürlich, wenn man Kollegen ansteckt, die auch ausfallen. Aberauch vor allem an den Fehlern, die man dann macht, weil man nichtmehr so konzentriert arbeiten kann. Die gehen auch richtig ins Geld."Sprecherin: Trotzdem scheint es Vielen schwerzufallen, sich zuHause auszukurieren, ohne in Gedanken ständig in der Firma zu sein.Es hilft, wenn man für den Notfall die wichtigsten Informationen fürdie Kollegen zusammenstellt:O-Ton Christian Andrae 19 sec."Man kann natürlich nie wissen, wann man krank ist. Aber man kanndie Krankheit trotzdem vorbereiten, indem man zum Beispiel eine ArtVertretungsplan aufsetzt, wo wichtige Ansprechpartner, Kundenkontaktenotiert sind. Und wenn man den Vorgesetzten mit einem Anruf auf Standhält, was gerade Sache ist und woran man gerade arbeitet und wer zuinformieren ist. Dann kann man auch in Ruhe daheim bleiben."Abmoderationsvorschlag:Gerade in der Erkältungszeit lauern die Krankheitserreger überall.Türklinken sollte man deshalb lieber nicht anfassen, schreibt die"Apotheken Umschau". Stattdessen sollte man dafür einPapiertaschentuch benutzen und sich außerdem mehrmals am Taggründlich die Hände waschen.